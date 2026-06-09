В Марокко состоится Фестиваль российского кино

В программу смотра вошли семь российских фильмов разных жанров

С 18 по 21 июня в Рабате впервые пройдет Фестиваль российского кино в Марокко, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ.

В программу смотра вошли семь российских фильмов разных жанров, уже представленных на международных площадках РОСКИНО. Фестиваль откроется экранизацией романа Евгения Водолазкина АВИАТОР. Картину представит режиссер Егор Михалков-Кончаловский.

«Мы уверены, что зрители по достоинству оценят наши картины, ведь каждая лента, которую мы покажем в Рабате, отличается искренностью, неповторимостью и высоким профессионализмом. Уверены, что наш кинематограф найдет отклик в сердцах марокканской аудитории», – заявила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

Также марокканские зрители смогут увидеть военную драму АВГУСТ, анимационный фильм ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ, российско-китайский шпионский экшен КРАСНЫЙ ШЕЛК, научно-фантастический детектив ЛЕВША, комедию ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ и семейную картину ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ.

Фото: кадр из фильма АВИАТОР