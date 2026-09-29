Алексей Рязанцев: «Франшиза "Вышка" заслужила зрительский интерес»

Президент «Каро Премьер» объяснил БК, как сиквелу удалось настолько превзойти показатели оригинала

Одной из лучших новинок уикенда стал триллер о выживании ВЫШКА 2, где новые героини застревают в очередной высотной ловушке. Продолжение хита 2022 года значительно превысило цифры первой картины на старте: 94,1 млн рублей у новинки против 27,3 млн у оригинальной ленты, число зрителей достигло 174 тысяч, тогда как аудитория предыдущей части составила 84,9 тысячи. Президент «Каро Премьер» Алексей Рязанцев подвел итоги первого уикенда и объяснил БК, как сиквелу удалось настолько превзойти показатели оригинала.

Как вы оцениваете результаты первого уикенда фильма ВЫШКА 2? Ожидали ли таких сборов?

Показатели первого уикенда оказались очень высокими – как те горы, на которые забрались героини картины. Хотя кому не хочется, забравшись на Эверест, подняться на Джомолунгму. Тем не менее я был абсолютно уверен в этих результатах. Потому что когда мы только получили материалы под дублирование и я посмотрел картину в черно-белом варианте у себя в кабинете, даже тогда у меня все внутри сжималось при виде приключений и злоключений персонажей триллера. Хотя люди, идущие с различной степенью мотивации в горы, во всяком случае, для меня всегда были запредельно непонятны. Все это объясняется в разных случаях по-разному, свои мотивы есть и у персонажей ВЫШКИ 2. В целом фильмы про восхождение всегда вызывали повышенный интерес зрителя. Тем более такое кино нечасто появляется на экранах. Картина по-настоящему захватывает, и зритель прочувствует это именно на большом экране – в свете, в звуке, во всех красках – и примет этот вызов, даже сидя в мягком кресле кинотеатра.

Как вы думаете, стало ли для зрителей проблемой то, что в сиквеле сменились герои и локации? По сути, это новый фильм с узнаваемым названием.

В некоторой степени такая опасность существовала. Первая ВЫШКА была достаточно камерным произведением – действие разворачивалось в одной локации. При этом сопереживать борьбе персонажей за жизнь, полюбить их и желать им добра было непросто, потому что с точки зрения здравого смысла трудно понять, зачем они вообще забрались на эту вышку. Смена локации в сиквеле, мне кажется, принесла серьезный сдвиг в повышении интереса к картине. Тем не менее первый фильм заработал 163 миллиона в прокате вне зависимости от того, хотели ли зрители посмотреть печальный финал или отдавали дань мужеству и героизму девушек. После кинотеатрального проката проект практически стал культовым, выйдя на других ресурсах. Мы рассчитывали, что в кино придут зрители первой ВЫШКИ, а новая локация, более интересный сюжет и драматургия расширят аудиторию. Так и получилось. Более того, стартовые сборы сиквела в четыре раза превысили результат первой ленты. И это в крайне непростой уикенд: в прокате продолжает работать КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ, одновременно стартовал ярко рекламируемый фантастический боевик ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА с любимым зрителями Юрой Борисовым. В условиях такой плотной конкуренции ВЫШКА 2 показала лучшую наработку на сеанс, хотя по количеству сеансов уступала ДЕВЯТОЙ ПЛАНЕТЕ. Есть повод и для радости, и для гордости.

То, что сиквел превзошел сборы первого фильма в четыре раза, а число зрителей – в два, – это результат популярности оригинальной ВЫШКИ, следствие сильного продвижения проекта или зрительского голода по яркому зарубежному кино и кино для взрослой аудитории в противовес обилию семейных релизов?

Говорить о голоде в системе нашего кинопроката странно. Любой голод сегодня удовлетворяется «серым» прокатом – от Нолана до нового ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА. Скорее речь идет не о голоде, а об отсутствии законного полдника. Тем не менее умелые ручки потчуют зрителя. Здесь дело в том, что франшиза ВЫШКА заслужила зрительский интерес, поэтому люди пришли на продолжение. За четыре года аудитория проекта выросла за счет тех, кто смотрел триллер на других ресурсах, и эти люди ждали от создателей столь же захватывающего продолжения. Ролики и анонсы по релизу мы размещали в интернете, поддерживая интерес к франшизе. Кроме того, российские зрители любят кино про воду и горы. Триллер о выживании КРУШЕНИЕ РЕЙСА вышел у нас спустя значительное время после мировой премьеры и все равно собрал 70 миллионов рублей. Уверен, при одновременном старте с мировым прокатом результат был бы выше. ВЫШКА 2, напротив, открылась практически одновременно с миром и принесла 95 миллионов рублей за первый уикенд.

Какие в целом вы задействовали ресурсы в рекламной кампании проекта в офлайне и в онлайне?

Рекламная кампания была выверенной и точечной: без телевидения и наружной рекламы, в основном в интернете. Более того, по динамике уикенда и коэффициенту сборов мы видим, что это «сарафанный» фильм, вызывающий обсуждение в соцсетях, как это было с ГОРНИЧНОЙ и СУБСТАНЦИЕЙ. ВЫШКА 2 движется по тому же пути. Мы спокойно смотрим на дальнейшую работу проекта: к нему будет подключаться все новая аудитория, которая получает конкретный месседж о качестве картины, ее увлекательности и зрелищности. Кроме того, в триллере очень оригинально решен финал, и он менее предсказуем, чем в первой ВЫШКЕ. Там речь шла о борьбе за выживание двух подруг, а здесь до самого конца непонятно, как все обернется.

Если сравнивать с УБЕЖИЩЕМ или КРУШЕНИЕМ РЕЙСА, то рекламная кампания была такой же или скромнее?

В выпуск УБЕЖИЩА мы вложились достаточно серьезно, а в случае КРУШЕНИЯ РЕЙСА – уже нет: рассчитывали на тех, кто знал о картине, на востребованность водной темы и триллеров, а также на поклонников исполнителей главных ролей. В УБЕЖИЩЕ ставка была сделана на Джейсона Стэйтема, но, к сожалению, никто из нас не молодеет. Сюжет оказался тривиальным, не похожим на знаковые работы актера. Конечно, у Стэйтема огромная фан-база в России, но, видимо, ее тоже уже не хватает на все эти вторичные боевики. Недавние результаты МЯТЕЖА – еще одно подтверждение. Такое ощущение, что уже видел этот фильм, только Стэйтем был на десяток лет моложе. Подобные релизы скорее ждут на онлайн-платформах. А более высокий интерес вызывают оригинальные проекты с любимыми народными американскими артистами. В общем, хотя мы и не задействовали тяжелую артиллерию при продвижении ВЫШКИ, но разница с УБЕЖИЩЕМ, где она была использована, оказалась не столь существенной. Если не учитывать средства на маркетинг, то чистая прибыль ВЫШКИ 2 уже больше, чем у УБЕЖИЩА.

ВЫШКА 2 действительно уступила УБЕЖИЩУ только 1 миллион рублей. Как вы думаете, доберутся ли или даже превысят итоговые сборы триллера тотал картины со Стэйтемом?

Если не зажимать роспись и оставлять работающие сеансы ВЫШКИ, то я уверен, что касса картины должна превзойти 300 миллионов, а то и достигнуть 350–400 миллионов. Это оригинальный фильм, хорошо сделанный визуально и драматургически. Если смотреть на будущий репертуар, я не вижу сравнимых проектов. Могут возникнуть невообразимые фантастические кейсы, как произошло с перевыпуском СУМЕРЕК и может произойти с повторным прокатом СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ 8 октября. Тем не менее у ВЫШКИ 2 есть все основания продолжать интересовать зрителя. И, может быть, даже повторными походами, потому что картину можно пересматривать. Я лично с удовольствием посмотрел фильм еще раз в кинотеатре, хотя уже был с ним знаком, но мне все равно было интересно. Надеюсь, какая-то часть зрителей последует моему примеру.

ВЫШКА 2 показала второй старт для «Каро Премьер» в этом году и скорее всего станет вторым самым кассовым проектом 2026-го вместе с УБЕЖИЩЕМ. При этом на презентации «Кино Экспо» был заявлен только один зарубежный релиз – ЖЕНА И ПЕС Гая Ричи. Планируются ли в пакете «Каро» другие иностранные картины?

Цыплят все-таки считают по осени. Я не думаю, что именно две эти картины будут претендовать на лидирующие по сборам места в пакете «Каро Премьер». Осенью состоится премьера, на мой взгляд, очень оригинальной комедии с Юрием Стояновым и Сергеем Буруновым. После показа на Санкт-Петербургском Международном Контент Форуме фрагментов и ролика картины мы понимаем, что ДЕДМОБИЛЬ может крайне высоко взлететь и далеко уехать. Возможно, УБЕЖИЩЕ и ВЫШКА 2 окажутся где-то рядом или даже позади, но ДЕДМОБИЛЬ еще покажет свою скорость. Мы могли бы представить на «Кино Экспо» еще несколько зарубежных фильмов, но по ним еще нет финальных договоренностей и подтвержденных дат выхода. И это опять же связано со сложностями, которые сегодня возникают при получении легальным способом исходных материалов, их адаптации, локализации, работы с ними. Поэтому не хотелось показывать совсем не готовые материалы с бледной, некачественной картинкой. Но я уже сейчас могу заявить, что в ближайшее время мы готовим к выпуску ВОЗВРАЩЕНИЕ РОБИН ГУДА с Хью Джекманом и ПЧЕЛОВОДА 2 с тем же Стэйтемом. В линейке его последних проектов ПЧЕЛОВОД, на мой взгляд, был наиболее перспективным. Чуть позже мы объявим еще несколько интересных и заметных фильмов зарубежного производства.

Фото: пресс-служба «Каро Премьер»