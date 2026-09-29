Тина Канделаки: «Если Сельянов пришел в фантастику, значит, открывается окно возможностей»

Продюсер «Девятой планеты», директор телеканала ТНТ и заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» подробно рассказала БК о рекламной кампании проекта

Фантастический боевик ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА возглавил прокат, заработав в первый уикенд 134 млн рублей. Картина производства Кинокомпании СТВ, «Газпром-Медиа Холдинга» и «Дикси-ТВ» рассказывает об автомеханике в исполнении Юры Борисова, который пытается вернуть себе утерянные воспоминания о службе на другой планете. Продюсер фильма, директор телеканала ТНТ и заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки подробно рассказала БК о рекламной кампании проекта, а также обсудила первый опыт сотрудничества с Сергеем Сельяновым и эксперименты с жанрами в кино.

Как вы оцениваете стартовые результаты фантастического боевика ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА? Совпали ли они с вашими ожиданиями?

Стартовые результаты нормальные, но, пользуясь случаем, отдельно хочу обратиться к Самаре, Уфе и Омску. Я вижу недостаточный зрительский интерес в этих городах в отношении нашего кино. Если вы живете в Самаре, Уфе, Омске, а также это касается Екатеринбурга и Казани, срочно идите на ДЕВЯТУЮ ПЛАНЕТУ. Пишите мне лично ваше мнение о картине, самую лучшую рецензию ждет подарок от меня.

Как вы позиционировали картину при продвижении? Какие сильные стороны проекта подсвечивали в рекламной кампании?

Мы позиционировали ДЕВЯТУЮ ПЛАНЕТУ как картину о любви. Это не только фантастический боевик. Как и для главного героя Хруста, любовь – это ведущая мотивация любого мужчины в жизни: мужчина все время куда-то движется, ищет другие миры, но чем бы он ни занимался, для счастья ему нужна любимая женщина. Не важно, каких результатов он добивается, на Земле или на Марсе, важно, что всем этим движет любовь. Основные качества Хруста основаны на его умении любить: ради любви он готов жертвовать собой, поднимать и вести за собой людей, ведь его товарищи ввязываются во все эти приключения ради того, чтобы их друг наконец-то воссоединился со своей любимой Полиной.

Вы успешно рекламируете фэнтези-проекты, но в ДЕВЯТОЙ ПЛАНЕТЕ нет ярких волшебных персонажей, которые упростили бы работу над рекламой. Какой подход вы решили применить для продвижения фантастического боевика?

Безусловно, фантастика – это другой жанр. У нас нет сказочных существ, но есть химеры, есть червецы. Их создание – большая, кропотливая, талантливейшая работа Александра Горохова и его студии CGF, который показал, как химеры могут трансформироваться: например, превратиться в танк, потом превратиться обратно, а танк обернется пустотой. Все эти приключения, трансформации, когда техника появляется и исчезает благодаря химерам, являются показателем того, что жанр фантастики требует отдельного осознания со стороны создателей: музыки, визуализации мира и обитателей другой планеты, пантона фильма, цветовой коррекции. Эта сложная работа требует разработки с нуля. Когда мы, например, визуализируем Умку или волшебника Изумрудного города, мы можем представить и понять, как делать этих персонажей, потому что они были уже много раз нарисованы до нас. Мир ДЕВЯТОЙ ПЛАНЕТЫ, химер и червецов мы придумали сами.

В рамках рекламной кампании Юра Борисов совершил ночное восхождение на купол павильона «Космос» на ВДНХ, потом постер фильма был отправлен в космос на ракете, до этого исполнители главных ролей принимали участие в «Гонке героев». Сама рекламная кампания превратилась как будто в экшн. Насколько такие промоактивности эффективны в привлечении зрителей, как вы думаете?

Эти активности повлияли очень хорошо, потому что, несмотря на сложность жанра, мы получили достаточно крепкий первый уикенд, позволяющий нам смело смотреть во второй. Экспериментируя в своей работе с жанрами, я хорошо понимаю, как оценивать такой результат. Например, я лично – большой поклонник комедии КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ, но на первой неделе она не собрала достаточного числа зрителей и денег, потому что была экспериментом в жанре. Фантастика, конечно, выглядит меньшим экспериментом, но, с другой стороны, этот жанр подзабыт в нашем кинопрокате, почти все боятся идти в его производство, потому что это очень непросто. Сергей Сельянов мне сказал, что это самое сложное кино, которое он выпускал за десять лет. Поэтому наша кампания превратилась в экшн. Экшном должен быть не только фильм, но и его маркетинг. Это особенность работы моей команды: в зависимости от жанра мы создаем индивидуальную кампанию и придумываем много интересных и крутых ходов. Например, стоит увидеть, как мы рекламируем ДЕВЯТУЮ ПЛАНЕТУ в «Битве экстрасенсов».

То, что параллельно Юра Борисов принимает участие в промоактивностях, продвигающих БИТВУ МОТОРОВ, может запутать зрителя?

Мы совершенно точно не путаем зрителя. Достаточно внимательно посмотреть на наш лайнап, чтобы понять: мы максимально разводим жанры, за которые беремся, и их кампании. У меня есть большая таблица, которую я показываю продюсерам, чтобы они видели, как мы продвигаем наши фильмы: начиная от выделяемого GRP и заканчивая идеями, драйвящими картину в маркетинге. И в таблице, которую я показала Петру Анурову по БИТВЕ МОТОРОВ, указано самое большое число GRP, которое мы вообще когда-либо тратили на кино. БИТВА МОТОРОВ – кино абсолютно другого жанра. Для меня это геройский детектив, потому что крайне высока его роль в увековечивании имен героев, которые в нашей стране добивались невозможного. Андрея Нагеля даже не сравнить с Кулибиным, это такой аристократ в промышленности, мечтатель, классический Дон Кихот, готовый продать все ради того, чтобы со своим Санчо Пансой, то есть инженером Дмитрием Бондаревым в исполнении Юры Борисова, победить. И в этом фильме победа за нашими парнями очевидна – автомобиль «Руссо-Балт» доезжает до Монако. Я бы по интонации БИТВУ МОТОРОВ отнесла к таким картинам, как ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ и ЛЕД. А ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА предлагает в российском кино новый жанр фантастического боевика. Поэтому точно никто не запутается.

Отслеживаете ли вы реакцию зрителей на ДЕВЯТУЮ ПЛАНЕТУ? Будет ли реклама продолжаться после первого уикенда? Как вы думаете, сможет ли фильм по сборам превысить 500 миллионов рублей?

Я всегда верю в лучшее, но есть математика, и я думаю, что вилка 400–500 миллионов для этой картины будет большой победой. Очевидно, что сейчас надо бороться за то, чтобы падение во второй уикенд оказалось минимальным, поэтому, конечно, кампания будет продолжаться. И повторю: я лично отслеживаю реакцию на фильм, поэтому напоминаю Самаре, Уфе, Омску, Екатеринбургу и Казани, что нужно сходить на картину ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА и прислать мне рецензию. Та рецензия, которая меня удивит и покорит, получит от меня личный подарок.

На ДЕВЯТОЙ ПЛАНЕТЕ вы впервые сотрудничаете с Сергеем Сельяновым. Как вы оцениваете этот опыт? Все-таки это новая компания для работы, со своими традициями и пониманием рынка.

Первая причина, по которой я присоединилась к фильму ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА, – это моя любовь к Сергею Сельянову и всему, что он делает. Вторая: работа с Сельяновым – лучшая возможность для моей команды обучаться, получать новые знания и изучать тот набор приемов, которые появились благодаря таким продюсерам, как он. По сути, он создал постсоветское кино: рухнул Советский Союз, а вместе с ним – и прокат, и на этом постсоветском пространстве Сельянов создал такие фильмы, как БРАТ, БРАТ 2, ЖМУРКИ – все то, что сейчас является золотой коллекцией. Он отличается тем, что очень тонко чувствует пульс времени. И когда он что-то делает, это точно связано с запросом аудитории. У его команды очень интересные фокус-группы. Он долго выбирает, к чему подступиться. Напомню, что он и в сказках был одним из первопроходцев. Поэтому я подумала: если Сельянов пришел в фантастику, значит, открывается окно возможностей, и надо обязательно им воспользоваться, чтобы вместе с этим человеком делать новое русское кино, абсолютно достойное конкуренции с западными блокбастерами. Я воспользуюсь возможностью повторить озвученную на «Кино Экспо» мысль: чем для нас является ДЮНА или любое другое масштабное американское кино? Это большой международный опыт, который мы получали, когда официально входили в список релизов американских киностудий. Я помню, как мы всей командой готовились взять интервью у нового Бонда Дэниела Крейга, когда канал СТС участвовал в продвижении новой серии бондианы. Но сегодня таких крупномасштабных проектов в России официально нет. Мы как-то сиротливо выкрадываем для себя казахстанские копии и делаем вид, что остаемся полноценными участниками международного банкета. Нет, дорогие друзья, мы не участники. Мы выглядим как маленькие бедные родственники, которым с барского плеча скидывают поношенную одежду. Я против того, чтобы наша великая страна довольствовалась поношенной одеждой. Я за то, чтобы мы или участвовали в международных премьерах полноценно, наравне со всеми другими странами, или смотрели свое кино. Поэтому мне важно, что мы сами создаем фантастику, сказки, приключенческое кино. После ДЕВЯТОЙ ПЛАНЕТЫ мы заходим в съемки МАЛЕНЬКОГО МУКА. И я считаю, что мы абсолютно способны удовлетворить спрос не только в нашей стране, но и на территории всего СНГ, которому интонация кино, продюсируемого советскими, постсоветскими и новыми российскими продюсерами, гораздо ближе, чем все то, что делается без расчета на Россию и страны Содружества.

На «Кино Экспо» вы говорили о том, что сотрудничество с Сергеем Сельяновым продолжится еще на двух фильмах – в частности, это МАЛЕНЬКИЙ МУК, съемки которого уже стартовали. Как вы оцениваете перспективы восточной сказки в российском прокате?

МАЛЕНЬКИЙ МУК – это красивая волшебная сказка с юмором. Сценарий написан полностью нашей командой, которую возглавил Аркадий Водахов. Это будет картина с лучшими наработками в комедийном жанре креативной группы РТВ. Мы точно знаем, как заставить людей смеяться, и вместе с Кинокомпанией СТВ сделаем нашу сказку не только смешной, но доброй и поучительной. Эта история во многом, даже несмотря на свой восточный колорит, попадает в биение сегодняшнего дня, когда социальная дистанция увеличивается: богатые становятся богаче, а тем, кто только начинает свой путь по социальной лестнице, все тяжелее и тяжелее добиваться успеха. Но дорогу осилит идущий, и МУК ровно об этом. А если быть еще точнее, дорогу осилит бегущий.

Фото: пресс-служба ГПМ РТВ