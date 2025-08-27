top banner

Стали известны лауреаты фестиваля ORIGINAL+Doc

Автор: БК

27 августа 2025

Главная награда смотра досталась сериалу «Рак. На пороге открытия»

Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc раздал награды.

Сериал «Рак. На пороге открытия» от онлайн-кинотеатра KION был удостоен Гран-при по версии индустриального жюри и специального приза жюри СМИ. 

Самым ожидаемым документальным проектом стал неигровой сериал Wink «Народные художественные промыслы».

Полный список лауреатов

Основное жюри
• Гран-при за оригинальный документальный проект – «Рак. На пороге открытия», реж. Александр Македонский (KION)
• Самый ожидаемый документальный проект – «Народные художественные промыслы», реж. Борис Никлавис (Wink)
• Оригинальное режиссерское видение – Андрей Маяцкий, «История русского секса» (Okko)
• Оригинальное операторское видение – Егор Мясников, «Секс в СССР» (KION)
• Оригинальный герой – Александр Радулов, «Кубок Гагарина. Верить в мечту», («Кинопоиск»)
• Оригинальная героиня – Валерия Дергилева, «Русский Милан» (Premier, RUTUBE)
• Оригинальная история – «В поисках Андрея Рублева», 2-я серия, реж. Орхан Абулов (Start)
• Специальный диплом жюри – «История игрушек. Из России с любовью», реж. Станислав Ахунов («VK Видео»)
• Специальный диплом жюри – «Пять чувств Алтая», реж. Наталья Кадырова (RT Doc)

Жюри СМИ
• Специальный приз – «Рак. На пороге открытия», реж. Александр Македонский (KION)
• Специальный диплом – «Екатерина Фурцева. Невыносимая легкость бытия», реж. Игорь Прокопенко (KION)

• Специальный приз «РГ» – «История игрушек. Из России с любовью», реж. Станислав Ахунов («VK Видео»)
• Оригинальная коллаборация – «Пылающий горизонт», реж. Дмитрий Колобов, Алексей Южаков (Premier, Rutube)
• Нано-презентация – Владимир Тодоров, продюсер по документальному контенту Okko

Фото: кадр со съемок сериала «Рак. На пороге открытия»

