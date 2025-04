Объявлена программа 78-го Каннского кинофестиваля

Смотр пройдет с 13 по 24 мая

Организаторы Каннского кинофестиваля представили программу грядущего смотра.

В числе участников основного конкурса – драма ДВА ПРОКУРОРА Сергея Лозницы с Александром Кузнецовым и Анатолием Белым, нео-вестерн ЭДДИНГТОН Ари Астера, драмеди НОВАЯ ВОЛНА Ричарда Линклейтера, криминальная комедия ФИНИКИЙСКИЙ ПЛАН Уэса Андерсона и многое другое.

Драма Кирилла Серебренникова ИСЧЕЗНОВЕНИЕ будет показана в рамках секции Cannes Premiere. Это уже шестая каннская премьера для режиссера, но первая – вне конкурса.

В конкурсе «Особый взгляд» будут представлены режиссерские дебюты Скарлетт Йохансcон и Харриса Дикинсона, а в числе специальных премьер фестиваля – документальный фильм про лидера группы U2 Боно, новая часть МИССИИ: НЕВЫПОЛНИМА и многое другое.

Фильмом открытия смотра станет ОСТАВЬ ОДИН ДЕНЬ Амели Боннин.

78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая.

Основной конкурс

• В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ (In Simple Accident), реж. Джафар Панахи

• СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ (Sentimental Value), реж. Йоаким Триер

• РОМЕРИЯ (Romeria), реж. Карла Симон

• ЗВУК ПАДЕНИЯ (Sound of Falling), реж. Маша Шилински

• ОРЛЫ РЕСПУБЛИКИ (The Eagles of the Republic), реж. Тарик Салех

• ГЕНИЙ (The Mastermind), реж. Келли Райхардт

• ДОСЬЕ 137 (Dossier 137), реж. Доминик Молль

• СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ (The Secret Agent), реж. Клебер Мендонса Фильо

• СВОБОДА (Fuori), реж. Марио Мартоне

• ДВА ПРОКУРОРА (Two Prosecutors), реж. Сергей Лозница

• НОВАЯ ВОЛНА (Nouvelle Vague), реж. Ричард Линклейтер

• МОСТ СИРАТ (Sirat), реж. Оливер Лаше

• ПОСЛЕДНЯЯ (La Petite Derniere), реж. Афсиа Эрзи

• ИСТОРИЯ ЗВУКА (The History of Sound), реж. Оливер Херманус

• РЕНУАР (Renoir), реж. Тиэ Хаякава

• АЛЬФА (Alpha), реж. Жюлия Дюкурно

• МОЛОДЫЕ МАТЕРИ (Young Mothers), реж. братья Дарденн

• ЭДДИНГТОН (Eddington), реж. Ари Астер

• ФИНИКИЙСКИЙ ПЛАН (The Phoenician Scheme), реж. Уэс Андерсон

Фото: кадр из фильма ЭДДИНГТОН