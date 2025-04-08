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Премьера заключительной части «Миссии: невыполнима» состоится на Каннском кинофестивале

Автор: БК

8 апреля 2025

Полная программа смотра будет объявлена 10 апреля

Том Круз вновь вернется на Круазетт – 14 мая на Каннском фестивале пройдет премьера боевика МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА. ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА. Картина будет показана в рамках внеконкурсной программы смотра. 

Гостями премьеры заключительного фильма о приключениях Итана Ханта во Дворце фестивалей станут режиссер Кристофер Маккуори и актерский состав проекта во главе с Крузом. 

Напомним, что 78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая. Конкурсная программа смотра будет объявлена 10 апреля в 13:00 по московскому времени.

Фото: кадр из фильма МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА. ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА

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