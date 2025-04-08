Премьера заключительной части «Миссии: невыполнима» состоится на Каннском кинофестивале
Автор: БК
8 апреля 2025
Полная программа смотра будет объявлена 10 апреля
Том Круз вновь вернется на Круазетт – 14 мая на Каннском фестивале пройдет премьера боевика МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА. ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА. Картина будет показана в рамках внеконкурсной программы смотра.
Гостями премьеры заключительного фильма о приключениях Итана Ханта во Дворце фестивалей станут режиссер Кристофер Маккуори и актерский состав проекта во главе с Крузом.
Напомним, что 78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая. Конкурсная программа смотра будет объявлена 10 апреля в 13:00 по московскому времени.
Фото: кадр из фильма МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА. ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА
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