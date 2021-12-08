Гильдия сценаристов Америки назвала 101 лучший сценарий XXI века

Лидером списка стал фильм «Прочь» Джордана Пила

Гильдия сценаристов Америки опубликовала список 101 лучшего сценария XXI века. Верхнюю строчку в рейтинге занял сценарий Джордана Пила, написанный им к своему режиссерскому дебюту ПРОЧЬ. На втором месте – работа Чарли Кауфмана к фантастической трагикомедии Мишеля Гондри ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА. Замкнула тройку СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ Аарона Соркина, снятая Дэвидом Финчером. Также в списке можно встретить фильмы ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ (18 место), ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ (22 место) и ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ (40 место).

В заявлении Гильдии отмечается, что аналогичный список лучших сценариев прошлого века, составленный пятнадцать лет назад, пусть и отразил каноны сценарного мастерства прошлого, но все же был заметно ограничен реалиями тех эпох, когда писались конкретные сценарии. Формируя классику последних двух десятилетий, Гильдия постаралась учесть все актуальные общественные и индустриальные тенденции. Так, в сотню лучших попали тридцать сценариев, написанных женщинами, семь сценариев к анимационным фильмам и и сразу пять работ в топ 10 были написаны темнокожими сценаристами. Если раньше хорошие сценарии писали только к фильмам благородных жанров, например, драме, то теперь изобретательные и глубокие сюжеты можно встретить в фильмах о супергероях или хоррорах. Также если раньше сценаристы при работе над историей придерживались одного жанра, то теперь один сценарий может перетекать из одного жанра в другой без каких-либо припятствий. Примеры последнего – ПАРАЗИТЫ Пон Джун-хо или ЛОБСТЕР Йоргоса Лантимоса.

Десятка лучших сценариев XXI века по версии Гильдии сценаристов выглядит следующим образом:

1. ПРОЧЬ (2017)

2. ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА (2003)

3. СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ (2010)

4. ПАРАЗИТЫ (2019)

5. СТАРИКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО (2008)

6. ЛУННЫЙ СВЕТ (2016)

7. НЕФТЬ (2007)

8. БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ (2009)

9. ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ (2000)

10. ПОМНИ (2000)

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