Совокупный объем просмотров российских фильмов на Netflix составил более 100 млн часов

Более половины этого времени пришлось на кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор»

В середине ноября Netflix запустил новый сайт с мировыми и локальными рейтингами наиболее популярных проектов, представленных на сервисе. Популярность оригинального и лицензионного контента подсчитана по новой методике - на основе общего количества часов просмотра конкретного тайтла. Рейтинги просмотров фильмов и сериалов (как англоязычных, так и не англоязычных) составляются по итогам каждой недели (с понедельника по воскресенье).

На сайте доступны открытые данные о просмотрах за последние четыре с лишним месяца, начиная с 28 июня. За этот период в топ-10 сервиса в разные недели попали пять российских фильмов (см. таблицу). В общей сложности они пробыли в рейтинге 12 недель и набрали 96,88 млн совокупных часов просмотра. Учитывая, что выбывание из топ-10 не означает, что фильм перестает демонстрироваться на платформе, с достаточной уверенностью можно утверждать, что российские премьеры 2021 года перешагнули на Netflix рубеж в 100 млн часов совокупного просмотра.

Данные о недельных просмотрах предоставлены на сайте как раз с момента старта на Netflix СЕРЕБРЯНЫХ КОНЬКОВ. Фильм Михаила Локшина стал первым российским фильмом, который возглавил топ просмотров сервиса за неделю. На следующей неделе его сместил МАЙОР ГРОМ. Именно кинокомикс Олега Трофима добился в зарубежном онлайн-кинотеатре наиболее серьезного успеха - продержался на вершине рейтинга две недели, а всего пробыл в топе целый месяц, набрав за это время 57,16 млн часов. Заметно прошел на платформе ЧЕРНОБЫЛЬ, который за две недели пребывания в рейтинге обошел КОНЬКИ с результатом 13,82 млн часов. СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ набрали за три недели 12,28 млн просмотров. Фантастика ВТОРЖЕНИЕ Федора Бондарчука стала третьим и последним на данный момент российским фильмом, возглавившим топ Netflix.

Фильм Дата старта Время просмотра (млн часов) Количество недель в топ 10 МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР 05.07 57 160 000 4 ЧЕРНОБЫЛЬ 19.07 13 820 000 2 СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ 28.06 12 280 000 3 ВТОРЖЕНИЕ 30.08 10 330 000 2 СПУТНИК 16.08 3 290 000 1

Стоит отметить, что к отечественным проектам наблюдается высокий интерес в момент старта показов, однако они не отличаются стабильностью интереса со стороны зрителей. Для сравнения: немецкий триллер КРОВАВО-КРАСНОЕ НЕБО (BLOOD RED SKY) провел в десятке лучших 8 недель и набрал за это время 119,47 млн часов просмотров.

В аналогичном сводном рейтинге неанглоязычных проектов, впервые опубликованном Netflix в октябре и основанном на общем количестве часов просмотра за первые 28 дней после выхода проектов, российских фильмов или сериалов обнаружено не было.

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