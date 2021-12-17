Названы самые популярные среди пользователей IMDb фильмы 2021 года

Наибольшим спросом пользуется страница новой картины Дени Вильнева

Фантастический фильм Дени Вильнева ДЮНА занял первое место в списке премьер 2021 года, которые стали самыми популярными у пользователей сайта IMDb, по данным IMDbPro MOVIEmeter. Данные рейтинги основаны не на оценках или кассовых сборах, а исключительно на количестве просмотров страниц фильмов на сайте и его мобильной версии. Общий объем аудитории IMDb – более 200 млн уникальных посетителей в месяц.

Экранизация романа Фрэнка Герберта, которая был названа самым популярным фантастическим произведением прошлого века, две недели продержалась в чарте MOVIEmeter в октябре и до сих пор входит в топ-20 самых востребованных фильмов на сайте. Вторая часть фантастической эпопеи запланирована к выходу в прокат в октябре 2023 года.

Второе место рейтинга занял фильм Джеймса Ганна ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ. Хулиганский комикс также продержался на вершине топа две недели. Также проект стал третьим по популярности за год на стриминг-сервисе HBO Max. Кассовые сборы фильма в мировом прокате составили $164 млн.

Замкнул тройку лидеров 26-й фильм киновселенной Marvel ВЕЧНЫЕ режиссера Хлои Чжао. Лента на протяжении последних шести недель держится в топ-20 рейтинга MOVIEmeter, из которых две недели провела на первом месте. На старте кинопроката картина заработала $71 млн, что стало четвертым лучшим кинотеатральным стартом с начала пандемии.

Экранизация видеоигры МОРТАЛ КОМБАТ стала апрельским хитом сервиса HBO Max, обойдя по просмотрам такие громкие релизы, как ОТРЯД САМОУБИЙЦ и КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ. В чарте MOVIEmeter проект занял четвертое место. В топ-20 рейтинга он продержался 9 недель подряд.

Единственным полноценным онлайн-релизом, который вошел в топ-5 рейтинга MOVIEmeter, можно считать ЛИГУ СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА. Кинотеатральня версия фильма, работу над которой заканчивал режиссер Джосс Уидон, выходила в прокат в 2017 году, после чего фанаты комиксов DC и режиссера Зака Снайдера начали требовать от студии Warner Bros. выпустить авторскую версию картины хотя бы на онлайн-платформе. Прошедший эксперимент признан удачным – четырехчасовой вариант ЛИГИ СПРАВЕДЛИВОСТИ стал одним из самых популярных проектов HBO Max 2021 года, а также в свое время возглавил рейтинг самых посещаемых страниц фильмов на IMDb.

Десятка самых популярных страниц фильмов 2021 года на IMDb выглядит следующим образом:

1. ДЮНА

2. ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ

3. ВЕЧНЫЕ

4. МОРТАЛ КОМБАТ

5. ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА

6. ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА

7. ЧЕРНАЯ ВДОВА

8. АРМИЯ МЕРТВЫХ

9. КРУЭЛЛА

10. ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ

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