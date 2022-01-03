top banner

Лучшие фильмы 2021 года по мнению «Бюллетеня кинопрокатчика»

Автор: БК

3 января 2022

Итоги подводят авторы журнала

Авторы «Бюллетеня кинопрокатчика» подводят личные кинематографические итоги года, публикуя топ любимых фильмов, вышедших в кинопрокат, на онлайн-платформах или представленные в рамках фестивалей и спецпоказов на территории нашей страны в уходящем 2021-м. Итоговый список представляет собой сводный рейтинг персональных топов каждого автора.  

Десятка лучших проектов 2021 года:

1 место — ДЮНА
2 место — ОТЕЦ
3 место — ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ
4-6 места — ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ
4-6 места — ТИК-ТАК... БУМ!
4-6 места — ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ
7 место — ВЛАСТЬ ПСА
8-10 места — НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ
8-10 места — РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ
8-10 места — ДУША

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Стали известны номинанты на премию «Золотой орел» по итогам 2021 года
Подробнее
До конца года «КАРО» откроет четыре мультиплекса 
Подробнее
IVI представил новинки января 2022 года
Подробнее
«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом студии Sony в истории
Подробнее
Kion представил новогодние релизы
Подробнее
Киноаудитория уикенда: две трети зрителей «Последнего богатыря» составили женщины
Подробнее
Start анонсировал линейку новогодних новинок
Подробнее
«Новогодняя битва»: «Последний богатырь: Посланник тьмы» лидирует, «Чемпион мира» буксует
Подробнее
В Москве откроется прием заявок на гранты фильмам, популяризирующим образ столицы
Подробнее
Видеосервис more.tv представил релизы к новогодним праздникам
Подробнее
Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов
Подробнее
Viasat заключила контентную сделку с Disney
Подробнее
Новым руководителем Okko назначен Сергей Шишкин
Подробнее
Число зрителей Russian Film Festival суммарно превысило 1 млн человек
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Человек-паук» приближается к 2-миллиардной отметке
Подробнее
Лаборатория «Ленфильм-дебют» объявила шорт-лист проектов
Подробнее
В последний день ушедшего года «Последний богатарь» обогнал «Человека-паука»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 30 декабря 2021 года – 2 января 2022 года
Подробнее
Касса России: «Последний богатырь: Посланник тьмы» занимает вторую строчку на старте
Подробнее
«Последний богатырь: Посланник тьмы» устанавливает первый рекорд
Подробнее