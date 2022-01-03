Лучшие фильмы 2021 года по мнению «Бюллетеня кинопрокатчика»

Итоги подводят авторы журнала

Авторы «Бюллетеня кинопрокатчика» подводят личные кинематографические итоги года, публикуя топ любимых фильмов, вышедших в кинопрокат, на онлайн-платформах или представленные в рамках фестивалей и спецпоказов на территории нашей страны в уходящем 2021-м. Итоговый список представляет собой сводный рейтинг персональных топов каждого автора.

Десятка лучших проектов 2021 года:

1 место — ДЮНА

2 место — ОТЕЦ

3 место — ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ

4-6 места — ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ

4-6 места — ТИК-ТАК... БУМ!

4-6 места — ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ

7 место — ВЛАСТЬ ПСА

8-10 места — НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ

8-10 места — РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ

8-10 места — ДУША

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram