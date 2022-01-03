Лучшие фильмы 2021 года по мнению «Бюллетеня кинопрокатчика»
Автор: БК
3 января 2022
Итоги подводят авторы журнала
Авторы «Бюллетеня кинопрокатчика» подводят личные кинематографические итоги года, публикуя топ любимых фильмов, вышедших в кинопрокат, на онлайн-платформах или представленные в рамках фестивалей и спецпоказов на территории нашей страны в уходящем 2021-м. Итоговый список представляет собой сводный рейтинг персональных топов каждого автора.
Десятка лучших проектов 2021 года:
1 место — ДЮНА
2 место — ОТЕЦ
3 место — ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ
4-6 места — ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ
4-6 места — ТИК-ТАК... БУМ!
4-6 места — ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ
7 место — ВЛАСТЬ ПСА
8-10 места — НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ
8-10 места — РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ
8-10 места — ДУША
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