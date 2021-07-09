«Майор Гром: Чумной доктор» возглавил мировой рейтинг фильмов на Netflix в стартовый день

По данным портала Flix Patrol, экранизация комикса издательства Bubble в премьерный день в международном сегменте Netflix заняла первое место по популярности среди фильмов стриминга.

На первую позицию картина вышла в Чехии, Италии, Испании, Швейцарии, Бельгии, Бразилии, Венгрии и других странах. Всего МАЙОР ГРОМ попал в топ-10 в 64 странах. Экранизация доступна на Netflix на 12 языках.

МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР вышел на российские экраны в апреле 2021 года. Кассовые сборы картины составили 317,5 млн рублей.

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09.07.2021 Автор: Виолетта Палий