Каннский кинофестиваль добавил еще два фильма в основной конкурс

Одним из них стал триллер «Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном

Организаторы Каннского кинофестиваля представили новых участников грядущего смотра.

Основной конкурс пополнился еще двумя картинами – триллером Линн Рэмси УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ (Die, My Love) с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном, а также драмой ЖЕНЩИНА И РЕБЕНОК (Womam and Child) Саида Рустаи.

Четыре проекта добавились к конкурсную секцию «Особый взгляд». Наиболее заметным из них стал режиссерский дебют Кристен Стюарт ХРОНОЛОГИЯ ВОДЫ (The Chronology of Water) с Имоджен Путс. В основе фильма лежит автобиография писательницы Лидии Юкнавич.

Помимо этого, в рамках секции «Полуночные показы» состоится премьера черной комедии Итана Коэна МИЛАЯ, НЕ НАДО! (Honey Don't!). Главные роли в картине, рассказывающей о частном детективе, который расследует серию связанных с таинственной церковью смертей, исполнили Маргарет Куолли, Обри Плаза и Крис Эванс.

78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая.

Фото: кадр из фильма УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ