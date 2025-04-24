top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Каннский кинофестиваль добавил еще два фильма в основной конкурс

Каннский кинофестиваль добавил еще два фильма в основной конкурс

Автор: Илья Кувшинов

24 апреля 2025

Одним из них стал триллер «Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном

Организаторы Каннского кинофестиваля представили новых участников грядущего смотра.

Основной конкурс пополнился еще двумя картинами – триллером Линн Рэмси УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ (Die, My Love) с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном, а также драмой ЖЕНЩИНА И РЕБЕНОК (Womam and Child) Саида Рустаи.

Четыре проекта добавились к конкурсную секцию «Особый взгляд». Наиболее заметным из них стал режиссерский дебют Кристен Стюарт ХРОНОЛОГИЯ ВОДЫ (The Chronology of Water) с Имоджен Путс. В основе фильма лежит автобиография писательницы Лидии Юкнавич.

Помимо этого, в рамках секции «Полуночные показы» состоится премьера черной комедии Итана Коэна МИЛАЯ, НЕ НАДО! (Honey Don't!). Главные роли в картине, рассказывающей о частном детективе, который расследует серию связанных с таинственной церковью смертей, исполнили Маргарет Куолли, Обри Плаза и Крис Эванс.

78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая.

Фото: кадр из фильма УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кинотеатры вновь откажутся от предсеансовых показов на майские праздники
Подробнее
Касса четверга: «Кракен» возглавил прокат
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Кракен» вырвался в лидеры
Подробнее
Стали известны победители документального конкурса ФПРК «Россия – взгляд в будущее»
Подробнее
«Громовержцы*» и Looney Tunes получат релиз в Китае на фоне торговой войны с США
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 14–20 апреля 2025 года
Подробнее
Касса России: «Кракен» возглавил прокат
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17-20 апреля
Подробнее
Фонд кино продлил прием заявок на поддержку оснащения кинозалов в новых регионах
Подробнее
«МТС Медиа» объединяет управление онлайн-сервисами в контентный кластер KION
Подробнее
Новый фильм во вселенной «Звездных войн» с Райаном Гослингом выйдет в 2027 году
Подробнее
Московский питчинг дебютантов в рамках ММКФ объявил победителей
Подробнее
«Святая Анна»: истории на общем фоне истории
Подробнее
Гильдия кастинг-директоров объявила номинантов на свою премию за 2024 год
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Кракен» уверенно возглавил прокат
Подробнее
Названы самые популярные сети доставки контента у российских пиратов
Подробнее
Международная касса: «Minecraft в кино» все еще на вершине
Подробнее
Американская касса: сразу два проекта Warner Bros. оказались в тройке лидеров
Подробнее
Церемония вручения Евразийской кинопремии состоится в декабре
Подробнее
Онлайн-кинотеатры обсуждают смягчение законопроекта о прокатных удостоверениях для стримингов
Подробнее

Новости по теме

Мировая премьера «Исчезновения» Кирилла Серебренникова может состояться на Каннском кинофестивале
Подробнее
Премьера нового фильма Линн Рэмси состоится на Каннском кинофестивале
Подробнее