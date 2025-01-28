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Премьера нового фильма Линн Рэмси состоится на Каннском кинофестивале

Автор: Илья Кувшинов

28 января 2025

Смотр пройдет с 13 по 24 мая

Организаторы Каннского кинофестиваля все еще заняты формированием программы грядущего смотра, однако в сеть начала просачиваться первая информация о потенциальных премьерах.

Ожидается, что мировой дебют триллера УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ от режиссера ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ Линн Рэмси состоится в мае именно в Каннах. Об этом заявил актер Маркус Делла Росса в интервью одному испанскому изданию.

Действие экранизации одноименной книги Арианы Харвич разворачивается в сельской местности во Франции и рассказывает о молодой матери в состоянии постродовой депрессии и психоза на фоне бурного адюльтера. Главные роли в картине исполнили Дженнифер Лоуренс, Роберт Паттинсон и Лакит Стэнфилд.

Пока неизвестно, в какой именно секции может состояться премьера ленты, однако последние две режиссерские работы Рэмси дебютировали в основном конкурсе.  

78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая.

Фото: кадр из фильма УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ

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