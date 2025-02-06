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Мировая премьера «Исчезновения» Кирилла Серебренникова может состояться на Каннском кинофестивале

Автор: Илья Кувшинов

6 февраля 2025

Программа смотра будет объявлена в апреле

Программа грядущего Каннского кинофестиваля будет объявлена только в апреле, однако в сеть продолжают просачиваться слухи о потенциальных участниках.

По информации портала The World of Reel, который уже не первый год занимается прогнозированием конкурсов мировых смотров, премьера новой ленты Кирилла Серебренникова ИСЧЕЗНОВЕНИЕ (Disappearance) может состояться в этом году в рамках основой программы Канн. В частности, подчеркивается, что организаторы смотра забронировали для проекта место в конкурсе еще в прошлом году.

Стоит отметить, что шансы проекта на попадание в конкурс действительно велики, потому что все последние картины режиссера, начиная с УЧЕНИКА, впервые были показаны в Каннах. В прошлом году Серебренников соревновался за «Золотую пальмовую ветвь» с байопиком об Эдуарде Лимонове ЛИМОНОВ. БАЛЛАДА.

Драма ИСЧЕЗНОВЕНИЕ была снята в 2023 году. Литературной основой сценария стал роман Оливье Гезе «Исчезновение Йозефа Менгеле», рассказывающий о том, как знаменитый медик-нацист, проводивший опыты на узниках Освенцима, скрывался от правосудия в Южной Америке. Главную роль в картине исполнил Аугуст Диль.

Также в числе вероятных претендентов на участие в основном конкурсе Канн издание называет ЭДДИНГТОН Ари Астера, ФИНИКИЙСКИЙ ПЛАН Уэса Андерсона, ОТЕЦ МАТЬ СЕСТРА БРАТ Джима Джармуша и ПУТЬ ВЕТРА Теренса Малика.

Фото: кадр со съемок фильма ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

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