Роберт Де Ниро получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Автор: Илья Кувшинов
7 апреля 2025
Приз актеру будет вручен на церемонии открытия смотра
Организаторы 78-го Каннского кинофестиваля объявили о том, что 13 мая на церемонии открытия смотра Роберт Де Ниро получит «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.
«Я очень люблю Каннский кинофестиваль. Особенно в наше время, когда многое из происходящего в мире разделяет нас. Канны, в свою очередь, объединяют – рассказчиков, кинематографистов, поклонников и друзей. Это как возвращение домой», – заявил он.
78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая. Конкурсная программа смотра будет объявлена 10 апреля в 13:00 по московскому времени.
Фото: кадр из фильма ПАПА
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