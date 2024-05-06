Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула кино» займется ресторанным бизнесом

Общий объем инвестиций в 2024 году составит порядка 100 млн рублей

Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула кино» планирует развивать новое направление – ресторанный бизнес. Об этом «Ведомостям» рассказал ее генеральный директор Алексей Васясин.

По его словам, киносеть первоначально планирует открывать ресторанные и кофейные точки в своих кинотеатрах, но в перспективе может выйти и за их пределы.

В данный момент «Синема парк» и «Формула кино» ведет переговоры c крупной ресторанной и кофейной сетями, однако конкретные названия пока держатся в секрете. Общий объем инвестиций на покупку франшиз и запуска как минимум двух точек в 2024 году составит порядка 100 млн рублей. Ожидаемые сроки окупаемости – три года.

Согласно данным ЕГРЮЛ, для нового бизнеса в конце апреля была зарегистрирована «дочка» основного юридического лица киносети АО «Синема парк» – ООО «Ресто-парк».

Напомним, что выручка юрлица объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» в 2023 году достигла 6,6 млрд, а чистая прибыль – 1,9 млрд рублей.

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