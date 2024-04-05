Российские кинотеатры не смогли восстановиться до докризисных показателей в 2023 году

В Минкультуры, в свою очередь, заявили, что эти вопросы «вне компетенции министерства»

Несмотря на успехи российского кино в прокате и подорожание билетов, киносети не смогли компенсировать убытки от пандемии и ухода Голливуда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы бухгалтерской отчетности участников рынка за минувший год.

Основное юридическое лицо крупнейшей в России объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» – АО «Синема Парк» (управляет примерно 60 кинотеатрами, на сеть приходится больше 10% рынка) — по итогам 2023 года отчиталось о чистой прибыли в размере 1,9 млрд рублей. Выручка АО «Синема Парк» в 2023 году также выросла на 44,7% и достигла 6,6 млрд. Но рост финансовых показателей частично носит технический характер и не свидетельствует о восстановлении рынка. По словам гендиректора компании Алексея Васясина, прибыль преимущественно сформировалась в результате восстановления стоимости активов, которые обесценились в 2020–2022 годах «в связи с ограничениями в деятельности кинотеатров» сначала из-за пандемии, а после – из-за дефицита премьер.

У другого юрлица объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» – ООО «РСМ» (управляет еще 12 кинотеатрами сети) – убытки за прошлый год увеличились. Несмотря на рост выручки почти на 49%, до 1,6 млрд рублей, чистый убыток этого юрлица составил 703 млн – на 33% больше, чем годом ранее (527,8 млн).

Киносеть «Каро» (в нее входят 32 кинотеатра, доля рынка – 4,4%) по итогам 2023 года хоть и сократила убыток на 87,6%, но на прибыль так и не вышла. Чистый убыток основного юрлица сети – ООО «Каро Фильм Менеджмент» – по итогам 2023 года составил 166,8 млн рублей против 1,3 млрд в 2022-м. Выручка увеличилась на 44,1%, до 3,2 млрд.

О росте выручки на сопоставимые 41,5% до 695,5 млн рублей отчиталось и основное юрлицо сети «Синема Стар» (входит в десятку крупнейших киносетей России, компании принадлежат 23 кинотеатра). Сети также удалось вернуться к прибыльности против убытка почти на 40 млн рублей в 2022-м, однако в размере всего 1,4 млн. Для сравнения: в 2021 году чистая прибыль «Синема Стар» составляла 9,3 млн рублей.

В пресс-службе Министерства культуры России на просьбу РБК прокомментировать финансовые результаты киносетей, общую ситуацию в отрасли и возможные меры поддержки проката ответили, что эти вопросы «вне компетенции министерства».

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