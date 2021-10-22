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Крупнейшие киносети России прокомментировали введение локдауна

Автор: Никита Никитин, Дмитрий Некрасов

22 октября 2021

Мнения представителей «КАРО», «Киномакс» и Объединенной киносети

Вчера стало известно, что в Москве и Московской области на время нерабочих дней вводится полный локдаун, из-за чего несколько крупных релизов уже переехали на новые датыа кинотеатры простоят закрытыми по меньшей мере в период с 28 октября по 7 ноября. Мы поговорили с представителями крупнейших киносетей о том, к каким последствиям для всего рынка может привести новый локдаун.

Генеральный директор сети «Киномакс» Дмитрий Нартов крайне встревожен развитием ситуации с локдауном: «Последствия для отрасли плачевные. Указ Собянина в очередной раз показал, что кинотеатры по-прежнему используют в своих интересах все региональные власти, когда нужно нагнать жути хоть с пожарной безопасностью, хоть с эпидемической. Мы всегда крайние. Власть вчистую проиграла информационно-агитационную войну с собственным населением в программе вакцинации, увлекшись стандартным популизмом и желанием поиграть со статистикой. Действенных профилактических мер никто, кроме Собянина, не придумал. Поэтому когда приходит время ответить за смерти и рост заболеваемости, лозунг один: закроем сферу обслуживания. Сертифицируйте вакцину в соответствии с мировыми требованиями, введите ограничения для невакцинированных, особенно в транспорте, и обеспечьте вакциной города. И развивайте региональную медицину. Это так, в качестве совета.

Последствия для всех будут разные. Кто-то тихо загибался и очередные ограничения его добьют. Все без исключения войдут в новый виток согласований условий по аренде с арендодателями. Все уже друг от друга устали. Страшно, что киноотрасль уже стала слишком непопулярной для соискателей работы. Особенной это касается людей, работающих на первой линии. Постоянные конфликты с гостями и раздражение, связанное с соблюдением ограничений, заставляет молодых людей избегать работы в кинотеатре. В целом кинотеатры столкнулись с глобальной проблемой с персоналом.

Сколько максимально кинотеатры могут стоять закрытыми без господдержки?  Нисколько. Не может бизнес стоять, он должен работать. Стоять можем, но людей нужно уволить, предупредив за два месяца, а это ФОТ и налоги. И компенсация в виде одного МРОТ эту дыру не закроет. Аренду платить нужно, ни один ДДА в серьезном ТРЦ не предусматривает одностороннего расторжения, значит кредиты, которые нужно отдавать с процентами. Сколько можно продержаться в таких условиях без субсидий, если сохранить базовые условия и не «кидать» партнеров? Повторюсь – нисколько. Неделя простоя – это уже дыра в движении денег на два-три месяца вперед. Мы предпринимаем стандартные шаги. Пишем письма главам регионам, пишем письма арендодателям и поставщикам, дистрибьюторам. Настойчиво просим всех войти в ситуацию. Закручиваем очередную спираль переговоров. Продолжаем искать варианты оптимизации затрат и увеличения выручки. Рабочие варианты, которые действительно принесут дивиденды».

Директор по маркетингу Объединенной киносети Сергей Кузнецов также прогнозирует ощутимые потери для кинотеатров: «Последствия катастрофические, фактически с учетом QR-кодов в регионах мы потеряем более 70% нашей выручки в целом по сети. Если закрытия продолжатся по регионам, то потери могут достигнуть 100%. Мы не имеем резервов и работаем фактически в минус, то есть без поддержки нам сложно будет пережить дальнейший локдаун. Сейчас мы фактически бессильны».

В свою очередь, в пресс-службе сети «КАРО» выразили надежду, что локдаун не продлится долго: «Новый локдаун запускает цепь неблагоприятных для кинотеатральной сферы последствий - начиная от потери выручки до нового переноса релизов. Однако он не должен продлиться дольше обозначенного срока, а значит уже в середине ноября гости смогут вернуться в кинотеатры. Очевидно, что необходима государственная поддержка отрасли, которая была оказана ранее. Кроме того, непонятно, почему вакцинированные граждане вынуждены находиться под ограничениями».

Новости Кино TV online

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