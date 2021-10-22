Крупнейшие киносети России прокомментировали введение локдауна

Генеральный директор сети «Киномакс» Дмитрий Нартов крайне встревожен развитием ситуации с локдауном: «Последствия для отрасли плачевные. Указ Собянина в очередной раз показал, что кинотеатры по-прежнему используют в своих интересах все региональные власти, когда нужно нагнать жути хоть с пожарной безопасностью, хоть с эпидемической. Мы всегда крайние. Власть вчистую проиграла информационно-агитационную войну с собственным населением в программе вакцинации, увлекшись стандартным популизмом и желанием поиграть со статистикой. Действенных профилактических мер никто, кроме Собянина, не придумал. Поэтому когда приходит время ответить за смерти и рост заболеваемости, лозунг один: закроем сферу обслуживания. Сертифицируйте вакцину в соответствии с мировыми требованиями, введите ограничения для невакцинированных, особенно в транспорте, и обеспечьте вакциной города. И развивайте региональную медицину. Это так, в качестве совета.

Последствия для всех будут разные. Кто-то тихо загибался и очередные ограничения его добьют. Все без исключения войдут в новый виток согласований условий по аренде с арендодателями. Все уже друг от друга устали. Страшно, что киноотрасль уже стала слишком непопулярной для соискателей работы. Особенной это касается людей, работающих на первой линии. Постоянные конфликты с гостями и раздражение, связанное с соблюдением ограничений, заставляет молодых людей избегать работы в кинотеатре. В целом кинотеатры столкнулись с глобальной проблемой с персоналом.

Сколько максимально кинотеатры могут стоять закрытыми без господдержки? Нисколько. Не может бизнес стоять, он должен работать. Стоять можем, но людей нужно уволить, предупредив за два месяца, а это ФОТ и налоги. И компенсация в виде одного МРОТ эту дыру не закроет. Аренду платить нужно, ни один ДДА в серьезном ТРЦ не предусматривает одностороннего расторжения, значит кредиты, которые нужно отдавать с процентами. Сколько можно продержаться в таких условиях без субсидий, если сохранить базовые условия и не «кидать» партнеров? Повторюсь – нисколько. Неделя простоя – это уже дыра в движении денег на два-три месяца вперед. Мы предпринимаем стандартные шаги. Пишем письма главам регионам, пишем письма арендодателям и поставщикам, дистрибьюторам. Настойчиво просим всех войти в ситуацию. Закручиваем очередную спираль переговоров. Продолжаем искать варианты оптимизации затрат и увеличения выручки. Рабочие варианты, которые действительно принесут дивиденды».