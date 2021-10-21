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«Вечные», «Последняя дуэль» и «Французский вестник» поменяли даты выхода из-за локдауна в Москве

Автор: Виолетта Палий

21 октября 2021

Кроме Disney об изменениях в графике релизов заявили другие прокатчики

21 октября стало известно, что кинотеатры Москвы и Подмосковья закрываются с 28 октября по 7 ноября. Из-за этого омпания Disney, как и другие дистрибьюторы, анонсировала изменения в графике релизов:

• Фильм ВЕЧНЫЕ ушел на 8 ноября с 4 ноября.
• Картина Ридли Скотта ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ переехала на 18 ноября с 28 октября.
• Фильм Уэса Андерсона ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» встал на 18 ноября вместо 11 ноября.

Ранее ряд прокатчиков также заявили о перестановках своих релизов. 

Megogo Distibution анонсировала переезд: мультфильма МЫ – МОНСТРЫ! 2 с 28 октября на 11 ноября; российской комедии НЕПОСЛУШНИК со 2 декабря на 3 февраля 2022-го; триллер НАЕМНИК также перенесен с 9 декабря на 2 декабря. Анимационный проект ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ уехал с 11 ноября на 27 января 2022-го.

Компания Planeta Inform Film Distribution перенесла старт российского проката картины МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ. Фильм Николая Хомерики выйдет на широкие экраны 9 декабря вместо 4 ноября.

Компания A-One FIlms перенесла старт российского проката фильма ВСЕ ПРОШЛО ХОРОШО Франсуа Озона с 4 ноября на 9 декабря. Кинокомпания «Наше Кино» также подвинула фильм МЕДЕЯ в графике релизов — картина Александра Зельдовича выйдет на широкие экраны 18 ноября вместо 4 ноября.

Компания «Пионер» также представила обновленный график релизов: комедия ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОИХ ДРУЗЕЙ! переехала с 28 октября на 25 ноября. Мультфильм ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: УЛЕТНАЯ ПОМОЩЬ ушел с 4 ноября на 2 декабря. Анимационный проект ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: ПИРАТСКОЕ РОЖДЕСТВО заявлен на 2 января 2022 года, а фильм ужасов КАНДИША: ДЕМОН МЕСТИ выйдет на широкие экраны 27 января 2022 года вместо 25 ноября 2021-го.

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