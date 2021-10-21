Кинотеатры Москвы и Подмосковья закрываются с 28 октября
Автор: Виолетта Палий
21 октября 2021
Локдаун в городе будет действовать до 7 ноября
Согласно указу, с 28 октября в столице будут закрыты все кинотеатры, музеи, концертные залы, цирки, а также кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Театры и музеи можно посещать по QR-кодам. Аналогичные меры приняты властями Подмосковья.
В свою очередь с 8 ноября до улучшения эпидемиологической ситуации посещение гражданами концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских, спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек допускается при наличии QR-кодов.
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
Самое читаемое
IVI проведет всероссийский питчинг для начинающих сценаристовПодробнее
В России снимут первый кукольно-игровой сериал для взрослых «Сахарный дворец»Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 11 по 17 октябряПодробнее
Оригинальный сериал IVI «Пробуждение» стал самым популярным у зрителей платформы по итогам третьего кварталаПодробнее
IVI продал свою долю в Carbon ProductionПодробнее
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум отмененПодробнее
Предварительная касса уикенда: три релиза достигли одинакового результатаПодробнее
«Централ Партнершип» займется эксклюзивным прокатом фильмов Yellow Black & WhiteПодробнее
Предварительная касса четверга: «Не время умирать» и «Веном 2» оказались на равныхПодробнее
Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись на ЗемлюПодробнее
Russian Film Festival впервые пройдет в Индии в партнерстве с платформой Disney+HotstarПодробнее
Warner Bros. провел мероприятие DC Fandome для фанатов комиксовПодробнее
НМГ, школа кино «Индустрия» и клуб «Хедлайнеры. Импакт Медиа» обучат продюсированию импакт-контентаПодробнее
Kion впервые провел презентацию в рамках MIPCOMПодробнее
Стали известны победители фестиваля Canneseries 2021Подробнее
Фильмы «Межсезонье» и «Ыт» получили призы Варшавского кинофестиваляПодробнее
«Хэллоуин убивает» и «Последняя дуэль» выходят на мировые экраныПодробнее
Касса четверга: Джеймс Бонд и Веном выступили на одном уровнеПодробнее
В Москве прошла премьера фильма «Дракулов»Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Чаки»Подробнее