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Кинотеатры Москвы и Подмосковья закрываются с 28 октября

Автор: Виолетта Палий

21 октября 2021

Локдаун в городе будет действовать до 7 ноября

Согласно указу, с 28 октября в столице будут закрыты все кинотеатры, музеи, концертные залы, цирки, а также кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Театры и музеи можно посещать по QR-кодам. Аналогичные меры приняты властями Подмосковья.

В свою очередь с 8 ноября до улучшения эпидемиологической ситуации посещение гражданами концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских, спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек допускается при наличии QR-кодов.

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