Лаборатория «Ленфильм-дебют» назвала участников питчинга
Он пройдет 14 декабря в кинотеатре «Ленфильм»
14 декабря в кинотеатре «Ленфильм» в Санкт-Петербурге состоится очная защита проектов третьего набора сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют».
С июня по декабрь ее участники – режиссеры-дебютанты – разрабатывали сценарии своих первых полнометражных фильмов вместе с кураторами и мастерами.
В питчинге примут участие следующие проекты:
– Алексей Михайлов, ВОСК (Санкт-Петербург) / куратор: Андрей Прошкин
– Иван Гут, сценарист Федор Степанов, ЧТО-ТО НАСТОЯЩЕЕ (Москва) / куратор: Николай Хомерики
– Олег Бачаев, ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ (Нижний Новгород) / куратор: Любовь Борисова
– Марьяна Калмыкова, АДИЮХ (Санкт-Петербург) / куратор: Наталия Мещанинова
– Алексей Кирилин, ЭВТАНАЗИЯ (Москва) / куратор: Бакур Бакурадзе
– Дина Семыкина, МОРФОЛОГИЯ ПОЧВ (Санкт-Петербург) / куратор: Максим Пежемский
– Павел Логинов, сценарист Игорь Поплаухин, СЛОМАННЫЙ ГОРИЗОНТ (Москва) / куратор: Анна Пармас
– Роман Ежков, КРАСНАЯ ТЕТРАДЬ (Чебоксары) / куратор: Марина Разбежкина
– Александра Хайдарова, СНЕГ НЕ ИДЕТ (Санкт-Петербург) / куратор: Алексей Попогребский
– Иван Родин, ШОФЕР (Санкт-Петербург) / куратор: Александр Велединский
После публичной презентации проектов продюсеры обсудят заинтересовавшие их проекты лично с дебютантами на тет-а-тет встречах.