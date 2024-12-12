top banner

Лаборатория «Ленфильм-дебют» назвала участников питчинга

Автор: БК

12 декабря 2024

Он пройдет 14 декабря в кинотеатре «Ленфильм»

14 декабря в кинотеатре «Ленфильм» в Санкт-Петербурге состоится очная защита проектов третьего набора сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют».

С июня по декабрь ее участники – режиссеры-дебютанты – разрабатывали сценарии своих первых полнометражных фильмов вместе с кураторами и мастерами.

В питчинге примут участие следующие проекты:
– Алексей Михайлов, ВОСК (Санкт-Петербург) / куратор: Андрей Прошкин
– Иван Гут, сценарист Федор Степанов, ЧТО-ТО НАСТОЯЩЕЕ (Москва) / куратор: Николай Хомерики
– Олег Бачаев, ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ (Нижний Новгород) / куратор: Любовь Борисова
– Марьяна Калмыкова, АДИЮХ (Санкт-Петербург) / куратор: Наталия Мещанинова
– Алексей Кирилин, ЭВТАНАЗИЯ (Москва) / куратор: Бакур Бакурадзе
– Дина Семыкина, МОРФОЛОГИЯ ПОЧВ (Санкт-Петербург) / куратор: Максим Пежемский
– Павел Логинов, сценарист Игорь Поплаухин, СЛОМАННЫЙ ГОРИЗОНТ (Москва) / куратор: Анна Пармас
– Роман Ежков, КРАСНАЯ ТЕТРАДЬ (Чебоксары) / куратор: Марина Разбежкина
– Александра Хайдарова, СНЕГ НЕ ИДЕТ (Санкт-Петербург) / куратор: Алексей Попогребский
– Иван Родин, ШОФЕР (Санкт-Петербург) / куратор: Александр Велединский

После публичной презентации проектов продюсеры обсудят заинтересовавшие их проекты лично с дебютантами на тет-а-тет встречах.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фильм «Руки вверх!» исчезнет со всех онлайн-стримингов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 декабря 2024 года
Подробнее
Марк Эйдельштейн сыграет во втором сезоне сериала Amazon «Мистер и миссис Смит»
Подробнее
В Москве состоялась церемония закрытия «Зимнего»
Подробнее
На фестивале «Зимний» прошла деловая программа
Подробнее
В Москве пройдет фестиваль поп-культуры «Хомякон»
Подробнее
РОСКИНО проведет Фестиваль российского кино во Франции
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в ноябре 2024 года
Подробнее
В рамках кинофестиваля «Зимний» прошел Форум киношкол
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала комедия «Звезды в Сибири»
Подробнее
Все фильмы «Зимнего»: краткий путеводитель
Подробнее
Касса России: «Приключения Паддингтона 3» сохранили лидерство
Подробнее
Касса четверга: «Приключения Паддингтона 3» держатся на вершине проката
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Приключения Паддингтона 3» вновь забрали золото
Подробнее
В Москве стартовал Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес»
Подробнее
Дни короткометражного кино объявили состав жюри, внеконкурсную и образовательную программы
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Уралочка»
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала Okko «Мамонты»
Подробнее
Лучшим фильмом года по версии Европейской киноакадемии стал мюзикл «Эмилия Перес»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Мое собачье дело»
Подробнее

Новости по теме

Эдуард Суворов снят с должности гендиректора «Ленфильма»
Подробнее
Эдуард Суворов назначен генеральным директором «Ленфильма»
Подробнее
«Ленфильм-Дебют» завершил отбор на участие в новом сезоне лаборатории
Подробнее
Долги киностудии «Ленфильм» погашены
Подробнее
Лаборатория «Ленфильм-дебют» начинает отбор проектов
Подробнее