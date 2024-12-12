Лаборатория «Ленфильм-дебют» назвала участников питчинга

Он пройдет 14 декабря в кинотеатре «Ленфильм»

14 декабря в кинотеатре «Ленфильм» в Санкт-Петербурге состоится очная защита проектов третьего набора сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют».

С июня по декабрь ее участники – режиссеры-дебютанты – разрабатывали сценарии своих первых полнометражных фильмов вместе с кураторами и мастерами.

В питчинге примут участие следующие проекты:

– Алексей Михайлов, ВОСК (Санкт-Петербург) / куратор: Андрей Прошкин

– Иван Гут, сценарист Федор Степанов, ЧТО-ТО НАСТОЯЩЕЕ (Москва) / куратор: Николай Хомерики

– Олег Бачаев, ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ (Нижний Новгород) / куратор: Любовь Борисова

– Марьяна Калмыкова, АДИЮХ (Санкт-Петербург) / куратор: Наталия Мещанинова

– Алексей Кирилин, ЭВТАНАЗИЯ (Москва) / куратор: Бакур Бакурадзе

– Дина Семыкина, МОРФОЛОГИЯ ПОЧВ (Санкт-Петербург) / куратор: Максим Пежемский

– Павел Логинов, сценарист Игорь Поплаухин, СЛОМАННЫЙ ГОРИЗОНТ (Москва) / куратор: Анна Пармас

– Роман Ежков, КРАСНАЯ ТЕТРАДЬ (Чебоксары) / куратор: Марина Разбежкина

– Александра Хайдарова, СНЕГ НЕ ИДЕТ (Санкт-Петербург) / куратор: Алексей Попогребский

– Иван Родин, ШОФЕР (Санкт-Петербург) / куратор: Александр Велединский

После публичной презентации проектов продюсеры обсудят заинтересовавшие их проекты лично с дебютантами на тет-а-тет встречах.