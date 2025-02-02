Лаборатория «Ленфильм-дебют» объявила о закрытии

Об этом сообщила команда проекта

Команда сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют», которая была в 2022 году запущенной на базе киностудии «Ленфильм», сообщила в официальном телеграм-канале о закрытии.

За три года существования «Ленфильм-дебют» отобрал 30 дебютантов из более чем 1500 заявок, провел три питчинга с продюсерами крупнейших кинокомпаний и сотни часов лекций с профессионалами индустрии.

Четыре выпускника лаборатории уже получили гранты Министерства культуры на свои полнометражные проекты – Сергей Овечко (СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ), Нина Волова (ФЕЙРВЕРКИ ДНЕМ), Клавдия Коршунова (ВАНЯ) и Никита Грушин (НОВЫЙ ДОМ). Помимо этого, четверо дебютантов уже отсняли свои фильмы, а еще трое прямо сейчас готовятся к съемкам.

Напомним, что ранее пост председателя совета директоров «Ленфильма» покинул Федор Бондарчук.