«Ленфильм-дебют» завершил отбор на участие в новом сезоне лаборатории

Участниками нового сезона программы стали десять режиссеров

Лаборатория «Ленфильм-дебют» назвала режиссеров, которые станут участниками третьего сезона проекта.

В числе десяти финалистов оказались:

– Алексей Михайлов, ВОСК (Санкт-Петербург)

– Иван Гут, ЧТО-ТО НАСТОЯЩЕЕ (Москва)

– Олег Бачаев, ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ (Нижний Новгород)

– Марьяна Калмыкова, АДИЮХ (Санкт-Петербург)

– Алексей Кирилин, ЭВТАНАЗИЯ (Москва)

– Дина Семыкина, МОРФОЛОГИЯ ПОЧВ (Санкт-Петербург)

– Павел Логинов, СЛОМАННЫЙ ГОРИЗОНТ (Москва)

– Роман Ежков, КРАСНАЯ ТЕТРАДЬ (Чебоксары)

– Маша Чёрная, ЛЮБА-ЛЮБА (Москва)

– Иван Родин, ШОФЕР (Санкт-Петербург)

Мастерами лаборатории выступают редактор Александра Васнецова и киновед Всеволод Коршунов.

Финалом сезона проекта станет питчинг перед продюсерами, кинокомпаниями и представителями Министерства культуры, который состоится в декабре.