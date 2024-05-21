«Ленфильм-дебют» завершил отбор на участие в новом сезоне лаборатории
Участниками нового сезона программы стали десять режиссеров
Лаборатория «Ленфильм-дебют» назвала режиссеров, которые станут участниками третьего сезона проекта.
В числе десяти финалистов оказались:
– Алексей Михайлов, ВОСК (Санкт-Петербург)
– Иван Гут, ЧТО-ТО НАСТОЯЩЕЕ (Москва)
– Олег Бачаев, ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ (Нижний Новгород)
– Марьяна Калмыкова, АДИЮХ (Санкт-Петербург)
– Алексей Кирилин, ЭВТАНАЗИЯ (Москва)
– Дина Семыкина, МОРФОЛОГИЯ ПОЧВ (Санкт-Петербург)
– Павел Логинов, СЛОМАННЫЙ ГОРИЗОНТ (Москва)
– Роман Ежков, КРАСНАЯ ТЕТРАДЬ (Чебоксары)
– Маша Чёрная, ЛЮБА-ЛЮБА (Москва)
– Иван Родин, ШОФЕР (Санкт-Петербург)
Мастерами лаборатории выступают редактор Александра Васнецова и киновед Всеволод Коршунов.
Финалом сезона проекта станет питчинг перед продюсерами, кинокомпаниями и представителями Министерства культуры, который состоится в декабре.