В Парк-Сити открылся фестиваль «Сандэнс 2025»

Победители смотра этого года будут объявлены 31 января

23 января в Парк-Сити стартовал «Сандэнс» – главный американский фестиваль независимого кино.

Программа 41-го смотра включает в себя 88 полнометражных фильмов и 57 короткометражных картин из 33 стран. Основатель фестиваля Роберт Редфорд пообещал, что конкурс 2025 года подарит зрителям «разнообразный и яркий кинематограф со всего мира».

В числе громких премьер этого года – военная сатира АТРОПИЯ Хэйли Гейтс, научно-фантастический триллер НЕ УМЕР Миры Менон, драмеди ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛИ НОГИ, Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛ Мэри Бронштейн, ПОЦЕЛУЙ ЖЕНЩИНЫ-ПАУКА Билла Кондона, ДЕНЬ ПИТЕРА ХУДЖАРА Айры Сакса, хоррор ОПУС Марка Энтони Грина и многое другое.

Фильмом открытия «Сандэнса 2025» стала комедия НЕ БЛИЗНЕЦЫ, написанная и поставленная Джеймсом Суини. По сюжету проекта, главные роли в котором исполнили Дилан О’Брайен и сам Суини, двое молодых людей встречаются в группе поддержки для близнецов, потерявших близких, и между ними завязывается неожиданный дружеский союз.

В рамках традиционного гала-вечера организаторы фестиваля также вручили почетные награды. Среди лауреатов оказались режиссер Джеймс Мэнголд, актриса Синтия Эриво и основательница Лаборатории режиссеров и сценаристов при институте «Сандэнс» Мишель Саттер.

Победители смотра этого года будут объявлены на торжественной церемонии 31 января, а сам фестиваль продлится до 2 февраля.

Фото: соцсети фестиваля