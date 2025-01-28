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Квентин Тарантино пишет театральную пьесу

Автор: Илья Кувшинов

28 января 2025

В случае успеха постановщик надеется перенести ее на киноэкран

В рамках фестиваля «Сандэнс» состоялась беседа с Квентином Тарантино, где он рассказал о своих творческих планах.

Постановщик, в прошлом году отказавшийся от съемок ленты под рабочим названием КИНОКРИТИК, пока не планирует возвращаться в индустрию – в данный момент, он работает над театральной пьесой.

«Если вам интересно, чем я сейчас занимаюсь, то я пишу пьесу, и, возможно, это мой следующий проект. Если она окажется провальной, то я, скорее всего, не буду превращать ее в кино. Но если это будет хит? Тогда ее адаптация может стать моим последним фильмом», – заявил он.

Тарантино также отметил, что постановка пьесы – это «чертовски большой вызов», однако он не понимает, как во времена стримингов и короткого кинопрокатного окна можно снимать фильмы. По его словам, театр – это по-настоящему «последний рубеж».

Фото: кадр со съемок фильма ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА

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