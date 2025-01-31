Стали известны победители кинофестиваля «Сандэнс»

Лучшим драматическим фильмом по версии жюри стала «Атропия»

В Парк-Сити завершилась церемония вручения наград кинофестиваля «Сандэнс 2025».

Лучшим драматическим фильмом по версии жюри стала АТРОПИЯ (Atropia) Хейли Гейтс с Алией Шокат и Каллумом Тернером. В центре повествования – молодая актриса, которая работает на военной тренировочной базе США, имитирующей иракскую зону боевых действий, и влюбляется в солдата, исполняющего роль повстанца. Продюсером проекта выступил Лука Гуаданьино.

Приз зрительских симпатий достался драмеди НЕ БЛИЗНЕЦЫ (Twinless) Джеймса Суини, открывшей фестиваль. По сюжету двое молодых людей встречаются в группе поддержки для близнецов, потерявших близких, и между ними завязывается неожиданный дружеский союз. Главные роли в картине исполнили Дилан О’Брайен, который также был удостоен специального приза жюри за актерскую работу, и сам Суини.

Список некоторых лауреатов

• Гран-при жюри за драматический фильм – АТРОПИЯ (Atropia)

• Специальный приз жюри за актерский ансамбль – В ШТАТСКОМ (Plainclothes)

• Специальный приз жюри за актерский ансамбль за актерскую работу – Дилан О’Брайен, НЕ БЛИЗНЕЦЫ (Twinless)

• Приз зрительских симпатий за драматический фильм – НЕ БЛИЗНЕЦЫ (Twinless)

• Приз за лучшую режиссуру – Рашад Фретт, РИККИ (Ricky)

• Приз за лучший сценарий – Ева Виктор, ПРОСТИ, МАЛЫШ (Sorry, Baby)

• Приз NEXT Innovator Award – ПРОЕКТ «ЗОДИАК» (Zodiac Killer Project)

Полный список победителей доступен по ссылке.

Фото: кадр из фильма НЕ БЛИЗНЕЦЫ