Кинофестиваль «Сандэнс» объявил даты проведения в 2027 году

Автор: Илья Кувшинов

24 февраля 2026

Он пройдет с 21 по 31 января в городе Боулдер

Стали известны даты проведения фестиваля «Сандэнс» в 2027 году. 

Главный американский смотр независимого кино пройдет с 21 по 31 января на новом месте – в городе Боулдер, штат Колорадо. Напомним, что это будет первый фестиваль за его многолетнюю историю, который состоится не в Парк-Сити.

Лучшим драматическим фильмом по версии жюри и обладателем приза зрительских симпатий в этом году стала семейная драма ЖОЗЕФИНА (Josephine) с Ченнингом Татумом, Джеммой Чан и дебютанткой Мейсон Ривз в главных ролях. Подробнее о наиболее ярких тенденциях и премьерах минувшего фестиваля можно прочитать в большом материале БК.

