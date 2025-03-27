Кинофестиваль «Сандэнс» переезжает из Парк-Сити в Боулдер

Первый смотр на новом месте пройдет в 2027 году

Организаторы главного американского фестиваля независимого кино «Сандэнс» объявили новое место проведения смотра с 2027 года – им станет Боулдер (штат Колорадо).

В официальном заявлении отмечается, что очарование маленького города связано с его с активным сообществом, неповторимой природной красотой и яркой арт-сценой, что делает его идеальным местом для развития «Сандэнса».

«Словами не выразить ту искреннюю благодарность, которую я испытываю к городу Парк-Сити и всем людям, которые помогли создать институт “Сандэнс”. Поскольку перемены неизбежны, мы должны развиваться и расти, что всегда и было залогом нашего выживания. Переезд позволит фестивалю продолжать поддерживать новаторских рассказчиков, поощрять независимость, а также развлекать и просвещать зрителей», – заявил президент и основатель института «Сандэнс» Роберт Рэдфорд.

Фестиваль 2026 года станет для Парк-Сити финальным – он пройдет с 22 января по 1 февраля.

Фото: официальный сайт фестиваля