top banner

Кинофестиваль «Сандэнс» переезжает из Парк-Сити в Боулдер

Автор: Илья Кувшинов

27 марта 2025

Первый смотр на новом месте пройдет в 2027 году

Организаторы главного американского фестиваля независимого кино «Сандэнс» объявили новое место проведения смотра с 2027 года – им станет Боулдер (штат Колорадо).

В официальном заявлении отмечается, что очарование маленького города связано с его с активным сообществом, неповторимой природной красотой и яркой арт-сценой, что делает его идеальным местом для развития «Сандэнса».

«Словами не выразить ту искреннюю благодарность, которую я испытываю к городу Парк-Сити и всем людям, которые помогли создать институт “Сандэнс”. Поскольку перемены неизбежны, мы должны развиваться и расти, что всегда и было залогом нашего выживания. Переезд позволит фестивалю продолжать поддерживать новаторских рассказчиков, поощрять независимость, а также развлекать и просвещать зрителей», – заявил президент и основатель института «Сандэнс» Роберт Рэдфорд.

Фестиваль 2026 года станет для Парк-Сити финальным – он пройдет с 22 января по 1 февраля.

Фото: официальный сайт фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Warner Bros. потеряет на «Микки 17» более $75 млн
Подробнее
Минпросвещения России занялось утверждением списка фильмов, рекомендованных к семейному просмотру
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 марта 2025 года
Подробнее
На «Суздальфесте» прошел совместный с «Союзмультфильмом» питчинг анимационных проектов
Подробнее
Минюст РФ признал режиссера Ивана Вырыпаева* иноагентом
Подробнее
Касса четверга: «Пальма 2» возглавила прокат
Подробнее
Стали известны лауреаты премии «Ника» за 2024 год
Подробнее
Касса России: «Пальма 2» поднялась на вершину проката
Подробнее
Apple теряет больше $1 млрд в год из-за своего стримингового сервиса
Подробнее
Съемки нового фильма Андрея Звягинцева начнутся в Риге осенью
Подробнее
Universal может потерять права на франшизу о Джейсоне Борне
Подробнее
«Суздальфест» объявил победителей
Подробнее
На «Суздальфесте» прошла панельная дискуссия «Роль фестивалей в развитии российской анимации»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Пальма 2» возглавила чарт
Подробнее
«Первый номер» с Евгением Цыгановым получит продолжение
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 27–30 марта
Подробнее
Предварительная касса четверга: продолжение «Пальмы» вырвалось в лидеры
Подробнее
Фестиваль «Мир знаний» объявил программу
Подробнее
На «Суздальфесте» свой воркшоп провела ГК «Рики»
Подробнее
Деловая программа «Суздальфеста»: лекция Анимационной компании ЯРКО
Подробнее

Новости по теме

Стали известны победители кинофестиваля «Сандэнс»
Подробнее
Квентин Тарантино пишет театральную пьесу
Подробнее
В Парк-Сити открылся фестиваль «Сандэнс 2025»
Подробнее
Фестиваль Sundance назвал победителей
Подробнее
В США стартовал «Сандэнс»
Подробнее