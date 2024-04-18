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Квентин Тарантино решил отказаться от съемок «Кинокритика»

Автор: Илья Кувшинов

18 апреля 2024

Инсайдеры утверждают, что режиссер неоднократно перерабатывал сценарий проекта

Похоже, у Квентина Тарантино есть другие идеи для его десятого (и, возможно, последнего) фильма. The Hollywood Reporter сообщает, что постановщик принял решение отказаться от работы над лентой под рабочим названием КИНОКРИТИК.

Напомним, что картина, действие которой разворачивается в Южной Калифорнии в 1977 году, должна была рассказывать о циничном кинокритике, чьи тексты режиссер любил читать в юности.

Инсайдеры утверждают, что с момента анонса фильма Тарантино уже неоднократно перерабатывал сценарий, поэтому, в итоге, он превратился в своеобразный проект о каскадере Клиффе Буте – персонаже Брэда Питта из прошлой работы постановщика ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ. Так или иначе, режиссер передумал и решил полностью отказаться от проекта, однако причины пока неизвестны.

В прошлом году КИНОКРИТИК получил $20,5 млн налоговых льгот от Калифорнийской комиссии по кинематографии (CFC) и для того, чтобы их не потерять, Тарантино должен был отснять одну смену проекта в августе, а затем продолжить производство в начале 2025 года. Теперь этот вариант больше не рассматривается.

Также, стоит отметить, что ни одна из студий до последнего момента не была прикреплена к проекту.

Фото: кадр со съемок фильма БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ

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