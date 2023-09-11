Новый фильм Квентина Тарантино получил $20 млн налоговых льгот на производство

В общей сложности, льготы получили 16 проектов

Десятая (и возможно финальная) работа Квентина Тарантино получила $20,2 млн налоговых льгот от Калифорнийской комиссии по кинематографии (CFC) на съемки в регионе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Действие картины, которая фигурирует в списке под временным названием #10, будет разворачиваться в Южной Калифорнии в 1977 году, а в центре ее повествования окажется циничный кинокритик, чьи тексты режиссер любил читать в юности.

По данным CFC, новый фильм Тарантино станет самым затратным для штата за всю 14-летнюю историю существования комиссии – аналитики прогнозируют, что на зарплату съемочной группе и поставщикам будет потрачено $128,4 млн. Предыдущий рекорд принадлежал байопику о Майкле Джексона МАЙКЛ ($120,1 млн), который был отобран для получения налоговых льгот в марте.

«Мне нравится снимать в Калифорнии, – заявил Тарантино. – Здесь я начинал работать над своими фильмами, и будет логично, если я здесь и закончу. Нет ничего лучше, чем снимать в родном городе – здесь и лучшие команды, и невероятные локации».