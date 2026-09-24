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Фестиваль «Золотой ворон» вводит номинацию для ИИ-фильмов

Автор: БК

24 сентября 2026

Прием заявок продлится до 30 ноября

Организаторы Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» объявили о введении новой конкурсной номинации – со следующего года смотр будет отмечать фильмы, созданные с помощью искусственного интеллекта.

«Многие наши коллеги по всему миру сегодня предпочитают не замечать стремительно развивающиеся ИИ-технологии или относятся к ним как к чему-то, что не имеет отношения к настоящему кинематографу, настоящему искусству. Мы придерживаемся другой позиции. Уже сегодня искусственный интеллект оказывает колоссальное влияние на индустрию: не только на производство, но и на творческий процесс, на то какие инструменты стали доступны для реализации авторского замысла. Закрывать на это глаза, по моему скромному мнению, нельзя», – заявил художественный руководитель фестиваля Филипп Абрютин.

Прием заявок продлится до 30 ноября. К участию принимаются полнометражные и короткометражные игровые, документальные, анимационные, экспериментальные и гибридные фильмы, в которых более половины видеоряда создано с использованием генеративного ИИ.

XI фестиваль «Золотой ворон» пройдет в Анадыре с 29 марта по 11 апреля 2027 года.

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