top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Золотой ворон» завершил юбилейный сезон международной программой

«Золотой ворон» завершил юбилейный сезон международной программой

Автор: БК

3 июля 2026

Ключевым проектом сезона стал Всероссийский киномарафон, проходивший с октября 2025 года

Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» подвел итоги юбилейного сезона 2025-2026 годов. За этот период фестиваль существенно расширил географию показов и международное присутствие.

Ключевым проектом сезона стал Всероссийский киномарафон «Золотого ворона», проходивший с октября 2025 года. По данным организаторов, в рамках программы состоялось 4343 показа на 290 площадках в 324 населенных пунктах 68 регионов России. Общая аудитория превысила 123 тысячи зрителей. На этот раз к проекту также присоединились 15 новых субъектов РФ, включая Волгоградскую, Воронежскую, Омскую, Томскую и Сахалинскую области, а также Забайкальский край, Республику Алтай и Ненецкий автономный округ.

Особое внимание фестиваль продолжил уделять Дальнему Востоку и Арктической зоне. Показы прошли во всех 11 дальневосточных регионах, включая Чукотский автономный округ, где фильмы демонстрировались не только в Анадыре, но и в Билибино, Певеке, Провидения и Эгвекиноте.

Важной частью юбилейного сезона стало развитие международного направления. Впервые показы в рамках киномарафона прошли в Беларуси, Кыргызстане, Казахстане, Аргентине, Сербии и Турции. Партнерами программы выступили фестиваль «Лістапад», Русские дома в Астане, Буэнос-Айресе и Анкаре, Белградский университет, а также государственные и культурные институции ряда стран.

Финальным международным событием сезона стали Дни Чукотки в турецком Измире, организованные на площадке Университета Докуз Эйлюль. В программу вошли показы фильмов об Арктике и Чукотке, дискуссии, фотовыставка и встречи с российскими и турецкими кинематографистами. Следующим этапом сотрудничества станет проведение Дней турецкого кино на Чукотке в рамках будущего фестиваля.

Фото: пресс-служба фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Okko рассказал о новинках июля
Подробнее
«Мандалорец и Грогу» стал самым популярным фильмом у пиратов в июне
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 2–5 июля
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 июня 2026 года
Подробнее
Вячеслав Володин поручил обеспечить подготовку проектов по поддержке российского кино
Подробнее
CineEurope 2026: Презентация Paramount Pictures
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июля
Подробнее
CineEurope 2026: Презентация The Walt Disney Studios
Подробнее
Касса России: «Майкл» продолжает лидировать
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
Касса четверга: «Майкл» вновь на вершине
Подробнее
Сарик Андреасян займется экранизацией «Двенадцати стульев»
Подробнее
Кассовый провал «Супергерл»: что пошло не так?
Подробнее
В российском кинопрокате могут установить обязательную долю отечественных фильмов
Подробнее
CineEurope 2026: Презентация Warner Bros. Pictures
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Майкл» вновь на первой строчке
Подробнее
На Киностудии Горького состоялась премьера комедии «Касса невест»
Подробнее
Фонд кино вновь продлил прием заявок на создание кинозалов в малых городах
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 июля
Подробнее
Никита Михалков раскрыл детали законопроекта о квотировании зарубежных фильмов
Подробнее

Новости по теме

Стали известны лауреаты кинофестиваля «Золотой ворон»
Подробнее
Стартовал юбилейный фестиваль «Золотой ворон»
Подробнее
«Золотой ворон» объявил программу и жюри
Подробнее
Юбилейный фестиваль «Золотой ворон» открывает прием заявок
Подробнее
Стали известны лауреаты кинофестиваля «Золотой ворон»
Подробнее