«Золотой ворон» завершил юбилейный сезон международной программой

Ключевым проектом сезона стал Всероссийский киномарафон, проходивший с октября 2025 года

Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» подвел итоги юбилейного сезона 2025-2026 годов. За этот период фестиваль существенно расширил географию показов и международное присутствие.

Ключевым проектом сезона стал Всероссийский киномарафон «Золотого ворона», проходивший с октября 2025 года. По данным организаторов, в рамках программы состоялось 4343 показа на 290 площадках в 324 населенных пунктах 68 регионов России. Общая аудитория превысила 123 тысячи зрителей. На этот раз к проекту также присоединились 15 новых субъектов РФ, включая Волгоградскую, Воронежскую, Омскую, Томскую и Сахалинскую области, а также Забайкальский край, Республику Алтай и Ненецкий автономный округ.

Особое внимание фестиваль продолжил уделять Дальнему Востоку и Арктической зоне. Показы прошли во всех 11 дальневосточных регионах, включая Чукотский автономный округ, где фильмы демонстрировались не только в Анадыре, но и в Билибино, Певеке, Провидения и Эгвекиноте.

Важной частью юбилейного сезона стало развитие международного направления. Впервые показы в рамках киномарафона прошли в Беларуси, Кыргызстане, Казахстане, Аргентине, Сербии и Турции. Партнерами программы выступили фестиваль «Лістапад», Русские дома в Астане, Буэнос-Айресе и Анкаре, Белградский университет, а также государственные и культурные институции ряда стран.

Финальным международным событием сезона стали Дни Чукотки в турецком Измире, организованные на площадке Университета Докуз Эйлюль. В программу вошли показы фильмов об Арктике и Чукотке, дискуссии, фотовыставка и встречи с российскими и турецкими кинематографистами. Следующим этапом сотрудничества станет проведение Дней турецкого кино на Чукотке в рамках будущего фестиваля.

Фото: пресс-служба фестиваля