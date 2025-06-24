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Стали известны лауреаты кинофестиваля «Золотой ворон»

Автор: БК

24 июня 2025

Главная награда досталась фильму «Филателия»

24 июня в кинотеатре «Полярный» города Анадырь состоялось вручение наград IX Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон».

Гран-при смотра по итогам зрительского голосования и статуэтка «Золотой Ворон» по решению экспертного жюри досталось фильму ФИЛАТЕЛИЯ Натальи Назаровой. Картина также была удостоена специального приза за лучшую женскую роль (Алина Ходжеванова).

Список некоторых лауреатов

Полнометражный конкурс
• Гран-при фестиваля – ФИЛАТЕЛИЯ
• Приз жюри за лучший фильм – ФИЛАТЕЛИЯ 
• Приз жюри за лучшую режиссерскую работу – Дастан Жапар Рыскелди (СДЕЛКА НА ГРАНИЦЕ)
• Приз жюри за лучшую сценарную работу – Инга Шепелева (БЕЛЫЙ ПАРОХОД)
• Приз жюри за лучшую операторскую работу конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов – Никита Аниськин (ПРОТИВ ВЕТРА)
• Специальный приз Губернатора Чукотского автономного округа – ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ
• Специальный Приз Оргкомитета Фестиваля – ПОТОПЛЕНИЕ ЛАЙНЕРА «LISBON MARU»
• Специальный приз жюри с формулировкой «За лучшую женскую роль» – Алина Ходжеванова (ФИЛАТЕЛИЯ)
• Специальный диплом с формулировкой «За гуманизм и сохранение семейных ценностей» – ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ
• Специальный диплом с формулировкой «За попытку раскрыть тайну человеческого духа» – ВЫЖЖЕННЫЙ
• Специальный диплом с формулировкой «За открытие неизвестных страниц истории» – ПОТОПЛЕНИЕ ЛАЙНЕРА «LISBON MARU»

Конкурсы короткометражных фильмов
• Приз за лучший фильм по итогам рейтингового зрительского голосования – «Нани – дети земли»
• Приз жюри за лучший игровой фильм – «52 герца»
• Приз жюри за лучший неигровой фильм – «Воспоминания и любовные письма на продажу»
• Приз жюри за лучший анимационный фильм по итогам рейтингового детского зрительского голосования – «О Боге, Черте, солнце и луне»
• Приз Фестиваля за лучший фильм конкурса «Киновзлет!» – «Янжай»

Фото: кадр из фильма ФИЛАТЕЛИЯ

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