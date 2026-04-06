Стали известны лауреаты кинофестиваля «Золотой ворон»

Главные награды получили «Ответ на вечность» и «Цинга»

5 апреля в кинотеатре «Полярный» в Анадыре на торжественной церемонии закрытия подвели итоги юбилейного X Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон».

Гран-при – статуэтку «Большой Золотой Ворон» из бивня мамонта – по итогам зрительского голосования получил китайский фильм ОТВЕТ НА ВЕЧНОСТЬ. Чжэн Юньчана. Жюри под руководством режиссера Александра Котта, в свою очередь, выбрало российский триллер ЦИНГА Владимира Головнева.

Полный список победителей

Полнометражный конкурс

• Гран-при фестиваля – ОТВЕТ НА ВЕЧНОСТЬ (реж. Чжэн Юньчан)

• Приз жюри за лучший фильм – ЦИНГА (реж. Владимир Головнев)

• Приз жюри за лучшую режиссерскую работу – ВИТАЛИЙ МЕЛЬНИКОВ. СУДЬБА РЕЖИССЕРА (реж. Наталия Гугуева)

• Приз жюри за лучшую операторскую работу – ОТВЕТ НА ВЕЧНОСТЬ (реж. Чжэн Юньчан)

• Специальный приз жюри «За величие духа малых народов» – КУЭКА, ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ (реж. Мария де лос Анджелес Пенья Фонсека)

• Специальный приз губернатора Чукотского автономного округа – ВИТАЛИЙ МЕЛЬНИКОВ. СУДЬБА РЕЖИССЕРА (реж. Наталия Гугуева)

• Специальный приз прессы – ПОСЛЕДНИЙ МАМОНТ (реж. Андрей Тимощенко)

• Специальный диплом «За смелость авторов подарить личную историю зрителям» – ДОМ МОЕГО ДЕДУШКИ (реж. Гюльтен Таранч, Раджеп Таранч)

• Специальный диплом «За дебют» – ПОДАРИ МНЕ ЦВЕТЫ (реж. Василий Слепцов)

• Специальный диплом «Чтобы последний мамонт не был последним» – ПОСЛЕДНИЙ МАМОНТ (реж. Андрей Тимощенко)

Полнометражный анимационный конкурс

• Приз за лучший фильм по итогам зрительского голосования – НА ВЫБРОС (реж. Константин Бронзит)

Конкурсы короткометражных фильмов

• Приз зрительских симпатий (анимация) – «Катунь» (реж. Мария Железнова)

• Приз за лучший фильм – «Продукты напротив» (реж. Александр Титов)

• Приз жюри за лучший игровой фильм – «Любови больше нет» (реж. Аполлинария Лиманская)

• Приз жюри за лучший неигровой фильм – «Светить на Север» (реж. Анастасия Ломакина)

• Специальный приз жюри – «Скала» (реж. Алтынай Адамалиева)

• Специальный приз партнера «Радио “Пурга”» – «Взгляд» (реж. Атул Чаугуле)

• Специальный диплом «За любовь к искусству с первого взгляда» – «Взгляд» (реж. Атул Чаугуле)

• Специальный диплом «За гуманизм и сохранение духовности» – «Точка-тире» (реж. Калерия Котова)

• Специальный диплом «За любовь вопреки» – «Немой» (реж. Арсен Аристакесян)

• Специальный диплом «За профессиональную режиссерскую и сценарную работу» – «Продукты напротив» (реж. Александр Титов)

• Специальный диплом «За популяризацию природной и культурной многогранности Российской Федерации» – «Путорана» (реж. Василий Буйлов)

• Специальный диплом «За сохранение культурных традиций, ремесленничества и силы женского духа» – «Женщина из глины» (реж. Консепсьон Васкес Мартинес)

Конкурс «Киновзлет!»

• Приз за лучший фильм – «Поколение героев» (реж. Иван Семиклетов)

• Специальный диплом «За лучшее визуальное воплощение географического открытия» – «Пик Креницына» (реж. Илья Большаков)

Специальные призы оргкомитета

• Специальный приз – киностудия «Союзмультфильм»

• Специальный диплом – «Енисей кино» (генеральный директор Ирина Белова)

Фото: пресс-служба фестиваля