Стали известны лауреаты кинофестиваля «Золотой ворон»
Главные награды получили «Ответ на вечность» и «Цинга»
5 апреля в кинотеатре «Полярный» в Анадыре на торжественной церемонии закрытия подвели итоги юбилейного X Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон».
Гран-при – статуэтку «Большой Золотой Ворон» из бивня мамонта – по итогам зрительского голосования получил китайский фильм ОТВЕТ НА ВЕЧНОСТЬ. Чжэн Юньчана. Жюри под руководством режиссера Александра Котта, в свою очередь, выбрало российский триллер ЦИНГА Владимира Головнева.
Полный список победителей
Полнометражный конкурс
• Гран-при фестиваля – ОТВЕТ НА ВЕЧНОСТЬ (реж. Чжэн Юньчан)
• Приз жюри за лучший фильм – ЦИНГА (реж. Владимир Головнев)
• Приз жюри за лучшую режиссерскую работу – ВИТАЛИЙ МЕЛЬНИКОВ. СУДЬБА РЕЖИССЕРА (реж. Наталия Гугуева)
• Приз жюри за лучшую операторскую работу – ОТВЕТ НА ВЕЧНОСТЬ (реж. Чжэн Юньчан)
• Специальный приз жюри «За величие духа малых народов» – КУЭКА, ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ (реж. Мария де лос Анджелес Пенья Фонсека)
• Специальный приз губернатора Чукотского автономного округа – ВИТАЛИЙ МЕЛЬНИКОВ. СУДЬБА РЕЖИССЕРА (реж. Наталия Гугуева)
• Специальный приз прессы – ПОСЛЕДНИЙ МАМОНТ (реж. Андрей Тимощенко)
• Специальный диплом «За смелость авторов подарить личную историю зрителям» – ДОМ МОЕГО ДЕДУШКИ (реж. Гюльтен Таранч, Раджеп Таранч)
• Специальный диплом «За дебют» – ПОДАРИ МНЕ ЦВЕТЫ (реж. Василий Слепцов)
• Специальный диплом «Чтобы последний мамонт не был последним» – ПОСЛЕДНИЙ МАМОНТ (реж. Андрей Тимощенко)
Полнометражный анимационный конкурс
• Приз за лучший фильм по итогам зрительского голосования – НА ВЫБРОС (реж. Константин Бронзит)
Конкурсы короткометражных фильмов
• Приз зрительских симпатий (анимация) – «Катунь» (реж. Мария Железнова)
• Приз за лучший фильм – «Продукты напротив» (реж. Александр Титов)
• Приз жюри за лучший игровой фильм – «Любови больше нет» (реж. Аполлинария Лиманская)
• Приз жюри за лучший неигровой фильм – «Светить на Север» (реж. Анастасия Ломакина)
• Специальный приз жюри – «Скала» (реж. Алтынай Адамалиева)
• Специальный приз партнера «Радио “Пурга”» – «Взгляд» (реж. Атул Чаугуле)
• Специальный диплом «За любовь к искусству с первого взгляда» – «Взгляд» (реж. Атул Чаугуле)
• Специальный диплом «За гуманизм и сохранение духовности» – «Точка-тире» (реж. Калерия Котова)
• Специальный диплом «За любовь вопреки» – «Немой» (реж. Арсен Аристакесян)
• Специальный диплом «За профессиональную режиссерскую и сценарную работу» – «Продукты напротив» (реж. Александр Титов)
• Специальный диплом «За популяризацию природной и культурной многогранности Российской Федерации» – «Путорана» (реж. Василий Буйлов)
• Специальный диплом «За сохранение культурных традиций, ремесленничества и силы женского духа» – «Женщина из глины» (реж. Консепсьон Васкес Мартинес)
Конкурс «Киновзлет!»
• Приз за лучший фильм – «Поколение героев» (реж. Иван Семиклетов)
• Специальный диплом «За лучшее визуальное воплощение географического открытия» – «Пик Креницына» (реж. Илья Большаков)
Специальные призы оргкомитета
• Специальный приз – киностудия «Союзмультфильм»
• Специальный диплом – «Енисей кино» (генеральный директор Ирина Белова)
Фото: пресс-служба фестиваля