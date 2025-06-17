В Анадыре открылся Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон»

Смотр продлится до 24 июня

16 июня в кинотеатре «Полярный» в Анадыре торжественно открылся IX Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон». Ведущими церемонии открытия стали актеры Агния Кузнецова и Андрей Рындин.

Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора-Председателя Правительства Чукотского автономного округа Арюна Мунко-Жаргаловна Байкова подчеркнула, что фестиваль имеет важное значение не только для жизни общества региона, но и в целом для развития киноиндустрии и искусства на Дальнем Востоке.

Фильмом открытия «Золотого ворона» стал полнометражный китайский анимационный фильм КУНГ-ФУ ПАЦАН, который выйдет в прокат только осенью. Художественный руководитель кинофестиваля Филипп Абрютин пояснил зрителям, что выбор фильма был обусловлен фокусом на китайское кино, потому что 2025 год – перекрестный год культур России и Китая.

В этом году отборочная комиссия фестиваля получила рекордное количество заявок со всего мира (5 975), в конкурсную программу полнометражных игровых и неигровых фильмов включены девять картин. Среди них – ФИЛАТЕЛИЯ Натальи Назаровой, БЕЛЫЙ ПАРОХОД Инги Шепелевой, СДЕЛКА НА ГРАНИЦЕ Дастана Жапара Рыскелди и многие другие.

Вместе со зрителями Анадыря фильмы конкурсных программ посмотрят экспертные жюри. Жюри конкурса полнометражных фильмов возглавляет режиссер Сергей Мокрицкий. Определить победителей ему помогут, продюсер Юрий Обухов, продюсер и член совета Китайской ассоциации аниматоров Янь Бин,директор Государственного академического чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон» Виктор Цвигун, а также сама Кузнецова.

Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» продлится до 24 июня.

Фото: пресс-служба фестиваля