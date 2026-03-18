«Золотой ворон» объявил программу и жюри

Автор: БК

18 марта 2026

Фестиваль пройдет с 30 марта по 12 апреля в Анадыре

Организаторы X Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон», который пройдет с 30 марта по 12 апреля в Анадыре, рассказали о программе грядущего смотра.

Жюри конкурса полнометражных фильмов возглавит режиссер Александр Котт. Определить победителей ему помогут актриса Зоя Бербер, оператор Иван Бурлаков, документалист Алексей Вахрушев, корейский режиссер, сценарист и шоураннер Ю Джей Хонг, а также китайский режиссер и сценарист Цяо Лян.

Впервые в истории «Золотого ворона» на фестивале состоится конкурс полнометражных анимационных картин, где будут представлены новая работа Константина Бронзита НА ВЫБРОС, бразильский фильм НИМУЕНДАЖУ, российский мультфильм ГЕРОИ АРКТИКИ, анимационный рассказ Ивана Батурина ТЕНИ ЗА КАДРОМ и малазийский проект СКАЗКА О САНГ КАНЧИЛЕ.

Еще одним нововведением юбилейного смотра станет Приз Прессы, которым журналисты, киноведы и кинокритики наградят понравившуюся им картину.

Международный конкурс полнометражных игровых и неигровых фильмов
ЦИНГА, реж. Владимир Головнев
ПОДАРИ МНЕ ЦВЕТЫ, реж. Василий Слепцов
ПОСЛЕДНИЙ МАМОНТ, реж. Андрей Тимощенко
ВИТАЛИЙ МЕЛЬНИКОВ. СУДЬБА РЕЖИССЕРА, реж. Наталия Гугуева
ДОМ МОЕГО ДЕДУШКИ, реж. Гюльтен Таранч
КУЭКА, ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ, реж. Мария де лос Анджелес Пенья Фонсека
ОТВЕТ НА ВЕЧНОСТЬ, реж. Чжэн Юньчан

Международный конкурс полнометражных анимационных фильмов
СКАЗКА О САНГ КАНЧИЛЕ, реж. Ахмад Разури Росели, Ник Ахмад Рашиди Ник Отман, Зулхильми Мд Розали
НИМУЕНДАЖУ, реж. Таня Анайя
ГЕРОИ АРКТИКИ, реж. Алексей Замыслов, Ольга Майбородина
ТЕНИ ЗА КАДРОМ, реж. Иван Батурин
НА ВЫБРОС, реж. Константин Бронзит

Международный конкурс короткометражных игровых фильмов
• «Почти неуловимо», реж. Таранех Эсмаилян
• «Белый як», реж. Ваньчэн Тье
• «Точка-тире», реж. Калерия Котова
• «День манги», реж. Андрей Васильев
• «Любови больше нет», реж. Аполлинария Лиманская
• «Немой», реж. Арсен Аристакесян
• «Конец связи», реж. Юлиана Гримута
• «Арихуа», реж. Гильермо Вехар
• «Летом ниже нуля», реж. Александр Варенников
• «Взгляд», реж. Атул Чаугуле
• «Продукты напротив», реж. Александр Титов

Международный конкурс короткометражных неигровых фильмов
• «Светить на Север», реж. Анастасия Ломакина
• «Драммер», реж. Алиса Кудрейко
• «Шум времени», реж. Патрисио Эскартин
• «Там, где текли молочные реки», реж. Алина Куткова
• «Путорана», реж. Василий Буйлов
• «Скала», реж. Алтынай Адамалиева
• «Женщина из глины», реж. Консепсьон Васкес Мартинес
• «Морское воспитание», реж. Валентина Князькова
• «Дочь Алтая», реж. Наталья Иванова

Международный конкурс короткометражных анимационных фильмов
• «Камицу», реж. Андрей Кузнецов
• «Катунь», реж. Мария Железнова
• «Бремя сомнений», реж. Чираг Дхиман
• «Тьма», реж. Андрей Кацуба
• «The dog», реж. Соганд Ватанхах
• «Аниметро», реж. Наталия Грофпель
• «Legacy», реж. Диого Аурих
• «На волоске», реж. студенты Estudio Escola de Animação
• «То, чего я боялся», реж. Джонатан Луис
• «Макошь», реж. Мария Резниченко
• «Портрет на небеса», реж. Валерия Руис Агилар
• «Тайна черного носа», реж. Арина Царева
• «Путешествие Вавилы со скоморохами», реж. Александра Речкалова
• «Жил-был тигр», реж. Марина Верик, Дмитрий Мосягин
• «Урок вязания», реж. Виктория Максимова
• «Как мышонок звездочки спасал», реж. Мария Румянцева
• «Немного не в себе», реж. Кино Джин
• «Охотник и тигр», реж. Алексей Почивалов
• «Маленькие друзья», реж. Анастасия Тюрина
• «Мой друг дух», реж. Павел Финоженков
• «Снежный пожарный», реж. Александр Луткевич
• «Край земли», реж. Владислав Байрамгулов

Межрегиональный конкурс короткометражных фильмов «Киновзлет»
• «Пик Креницына», реж. Илья Большаков
• «Дорога на Север», реж. Максим Крылов
• «Как стать Снегуркой за 8 часов», реж. Алена Моисеева
• «Хранители Ольджиканского», реж. Глеб Сугак
• «Поколение героев», реж. Иван Семиклетов

