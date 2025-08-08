top banner
В Москве во второй раз пройдет Московская международная неделя кино

Автор: БК

8 августа 2025

В мероприятии примут участие представители сферы кино более чем из 20 стран

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил даты проведения второй Московской международной недели кино – на этот раз она состоится в столице с 23 по 27 августа.

«Москвичей и гостей города ждут бесплатные кинопоказы в сети “Москино”, “Художественном” и кинотраке – уникальном мобильном кинотеатре, который будет курсировать по паркам и знаковым площадкам столицы. Также состоятся благотворительный аукцион кинореквизита и традиционная акция “Ночь кино”», – сообщил он.

Ожидается, что в мероприятии примут участие представители сферы кино более чем из 20 стран, включая Китай, ОАЭ, Бразилию, Францию и Египет. 

Гости столицы узнают об одной из крупнейших в мире площадок для натурных съемок – кинопарке «Москино», кинозаводе «Москино» с уникальной для России конструкцией из LED-экранов для виртуального продакшена, киноплатформе и кинокомиссии, упрощающих организацию съемок, и системе рибейтов, которая позволит компенсировать до 30% расходов на съемочный процесс в городе. 

Подчеркивается, что вход на деловую программу с международными гостями будет открыт не только для представителей киноиндустрии, но и для всех любителей кино.

Фото: пресс-служба ММНК

