Ольга Погодина: «Подобного светлого и доброго кино особенно не хватает в такое сложное и темное время»

Генеральный продюсер фильма «Охота на императора» подвела итоги первого уикенда

Одной из лучших новинок уикенда стала историческая приключенческая картина ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА, последняя режиссерская работа Алексея Пиманова. Производством фильма о спасении Московского Кремля от уничтожения во время Отечественной войны 1812 года занимались кинокомпании «Пиманов и партнеры» и Welcome Media. Ведущие роли исполнили Станислав Бондаренко, Милана Бру, Иван Шибанов, Виктор Сухоруков, Алексей Чадов, Станислав Дужников, Валентин Смирнитский. Генеральный продюсер проекта Ольга Погодина подвела итоги первого уикенда и рассказала БК Медиа историю создания картины.

ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА – первый фильм Алексея Пиманова, где действие происходит в девятнадцатом веке. Почему его заинтересовал именно этот период и именно эта война?

Это действительно так, хотя у Алексея есть документальные картины, которые затрагивали все эти события – цикл программ «Кремль-9» и «Неизвестный Кремль». Бόльшую часть своей жизни он посвятил детальному изучению Московского Кремля, его архитектуры, истории его создания, а также реконструкций. Более того, Алексей хорошо знал историю Франции, любил эту страну и вообще очень интересовался историей в широком смысле этого слова. И именно вот в этом моменте, когда Наполеон вошел в Москву и занял Московский Кремль, интересы Алексея сошлись. Это событие стало площадкой для ОХОТЫ НА ИМПЕРАТОРА – исторической приключенческой картины а-ля «Три мушкетера». Хоть рейтинг фильма и 16+, но он настолько добрый и настолько рассчитан на широкого зрителя, что вполне может подойти и детям старше 12 лет. Это чистая, наивная, буквально с двумя поцелуями история очень красивой любви француза и русской девушки. Совершенно подростковая, для светлых молодых людей. И визуально потрясающая костюмная лента.

Алексей не только глубоко владел информацией, но еще и смог превратить эту историю в легкую, где-то даже смешную приключенческую картину без налета какой-то поучительности и назидательства. И он видел ее именно лиричной, где-то мелодраматичной, красивой, с легкой грустью, которая ему была присуща. Вообще его фильмы отличаются интонацией романтического, наивного, доброго кино. Хотя в жизни он был более чем не наивный человек и жил в жесткой информационной среде, будучи журналистом-расследователем. Существуя в циничной реальности, свою киновселенную он хотел видеть где-то даже по-детски наивной, ему этого не хватало, и все его фильмы к этой наивности в хорошем смысле слова тяготеют. А эта картина – в особенности.

Начиная с 2022 года, когда вышел ПЕТР I: ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР, мы наблюдаем новую волну интереса к русской истории в разных ее проявлениях: где-то это мультиформатный проект, где-то – серьезная реконструкция истории, где-то – приключения на фоне реальных исторических событий. С чем в принципе вы связываете этот бум интереса?

Жизнь движется по кругу. И сюжетов-то всего пять, как мы знаем. Поэтому все ходят по кругу, исследуя какое-то одно время после появления успешной картины об этой эпохе, потом обращаются к какому-то другому историческому периоду. И очень редко люди ходят в какую-либо новую, еще не изведанную никем сторону. Но Алексей давно задумал этот проект, и, пожалуй, был первым с этой темой. Он просто делал фильм дольше, чем другие наши коллеги, выпустившие впоследствии сериалы об этом времени, включая того же «Хозяина Москвы». Просто так получилось, что они вышли вместе. Я бы хотела, чтобы зритель разделил эти две картины: сериал на Первом канале и наш полный метр.

Когда Алексею Пиманову пришла идея создать этот фильм?

Года четыре назад. А вообще, он шел к этой картине долгое время, ее созданию предшествовали съемки документального кино, и уже накопилось достаточно много знаний, информации. Опять же, сегодня в компьютерной графике и с помощью искусственного интеллекта можно решать очень многие вопросы, которые были невыполнимы раньше. Технологически мы как раз подошли к такому этапу, что восстановление Кремля и вообще воссоздание этого времени стало не скажу, что просто, но доступно.

Как использовался ИИ при работе над картиной?

В нескольких сценах фильма компьютерная графика сливается с ИИ. Поэтому частично мы его использовали. И даже для ускорения завершения картины, потому что когда стало ясно, что с чистой графикой мы не успеваем, я поняла, что уже нужно подключать ИИ. Поскольку в области ИИ у меня есть хорошие партнеры, я позволила себе воспользоваться новыми технологиями. ИИ меняется очень быстро, буквально не по дням, а по часам. И то, что было месяц назад, уже устарело. Вот с такой скоростью сейчас развивается этот инструмент.

Кто смог подхватить и завершить фильм после ухода Алексея Пиманова в апреле этого года?

Фильм завершала я. Картина попала ко мне в виде «колбасы», то есть Алексей сделал черновую сборку. По этой сборке мы с Ольгой Гриншпун собирали монтаж. Далее с композитором Олегом Воляндо писали музыку. Делали компьютерную графику, за которую отвечал сын Алексея, Артем Пиманов, занимающийся CGI. И потом продюсер Дмитрий Литвинов уже принимал картину.

Вы представляли фильм на премьере. По вашим ощущениям, как первые зрители приняли картину? Кто в целом ее основная аудитория?

Это семейное кино, поэтому основная аудитория картины – родители с детьми старше 12 лет. А также любители приключенческого жанра. К сожалению, к продвижению проекта Первый канал подключился позже, чем мы рассчитывали, поэтому некоторая нехватка рекламы сейчас ощутима. А все-таки реклама – это единственный двигатель торговли. Мы все прекрасно знаем, что чем шире рекламная кампания, тем больше результат. Не существует инструмента лучше, чем большое количество рекламы. Тем более без нее невозможно продать кино. Особенно отечественное. Все-таки у импортных релизов смотрение немного другое. Я бы обратила еще внимание на расстановку сил на рынке. Сейчас в прокате очень мощно идет ЧЕЛОВЕК-ПАУК, КОЛОБОК достиг миллиардной отметки, работают мультфильмы. Поэтому сложилась честная конкурентная среда, в которой не так просто. Но мы настроены абсолютно позитивно и будем добиваться результата. Надеюсь, наш рекламный пакет начнет на этой неделе солидно расширяться, и тогда, возможно, мы увидим более высокие показатели. Также мы рассчитываем на «сарафанное радио», потому что подобного яркого, очень светлого и доброго кино особенно не хватает в такое сложное и темное время. В картине четко виден коридор надежды. И даже есть ответ на вопрос, как можно достичь света в конце туннеля.

Фото: из личного архива Ольги Погодиной