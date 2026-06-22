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Фестиваль «Одна шестая» проведет конкурс анимационного кино

Автор: БК

22 июня 2026

Смотр пройдет в Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября

Организаторы Международного фестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», который пройдет в Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября, объявили о запуске новой конкурсной программы – анимационных дебютов.

На конкурс принимаются короткометражные анимационные фильмы продолжительностью не более 20 минут, созданные в 2025-2026 годах и ориентированные на детскую и семейную аудиторию. Участвовать в фестивале могут режиссеры-дебютанты, представляющие свою первую или вторую работу. Для выпускников профильных киношкол условием участия является первая или вторая картина, созданная после завершения профессионального обучения.

Напомним, что прием заявок открыт и продлится до 10 июля.

Фото: пресс-служба фестиваля

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