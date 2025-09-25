top banner

В Екатеринбурге стартовал кинофестиваль «Одна шестая»

Автор: Никита Никитин

25 сентября 2025

Смотр дебютных фильмов евразийского континента продлится до 30 сентября

В Екатеринбурге открылся четвертый международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая». Главная тема смотра в этом году – практика применения искусственного интеллекта в кинопроизводстве и его влияние на индустрию кино. По этой причине ведущей церемонии выступила девушка-нейросеть, которая старалась шутить и даже раскрывала личные данные участников церемонии.

Традиционно церемония началась с видеоприветствия министра культуры РФ Ольги Любимовой. Поздравила с открытием участников, организаторов и зрителей и.о. министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь: «Это очень важное событие не только в Екатеринбурге и Свердловской области, но и на евроазиатской части. «Одна шестая» – это фестиваль, который знаменует собой возрождение, ренессанс кинопроизводства. Миссия этого фестиваля —  пророчество,  открытие новых шансов для молодежи, которой интересен мир именно через объектив оператора». Президент фестиваля Евгений Григорьев в открывающем слове напомнил о двух сверхзадачах, которые ставит перед собой фестиваль: польза и наставничество, а также рассказал о новой задаче – милосердии.

В конкурсную программу фестиваля в этом году вышли 12 игровых и 12 документальных фильмов из России, Хорватии, Индии, Италии, Испании, Казахстана, Непала, Дании, Турции, Греции, Китая, Израиля,  Швейцарии, Ирана и Северной Македонии. В программе смотра – знаковые дебюты, которые были представлены в Каннах, Таллине, Берлине, Торонто, на фестивале «Сандэнс» в США и на других крупнейших фестивалях.

Победителей в конкурсе игрового кино выберут режиссер и телеведущий Александр Гордон, продюсер Анна Шалашина, кастинг-директор Владимир Голов, а также актер и режиссер Наур Гармелия. Лауреатов документального конкурса определят креативный продюсер документального направления онлайн-кинотеатра Premier и видеохостинга RUTUBE Екатерина Вульфович, звукорежиссер Евгений Горяинов, а также продюсер и директор дистрибуции и проката в АО «Казахфильм» Алмагуль Тлеуханова.

Фильмом открытия смотра этого года стала приключенческая фантастика (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. Режиссёр Алексей Чадов представил гостям церемонии свою работу видеообращением.

Фото: пресс-служба фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фонд кино поддержит 39 проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами производства
Подробнее
Касса четверга: «Долгая прогулка» взобралась на вершину
Подробнее
Фонд кино проведет защиту анимационных проектов и картин о Дальнем Востоке
Подробнее
Фестиваль «Высоко» представил жюри конкурса короткометражного кино
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Дракула» обошел «Долгую прогулку»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Долгая прогулка» возглавила прокат
Подробнее
«(Не)искусственный интеллект» станет фильмом открытия фестиваля «Одна шестая»
Подробнее
Четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил победителей
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 сентября 2025 года
Подробнее
СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил программу смотра
Подробнее
ИРИ открыл прием заявок на конкурс дебютов
Подробнее
Кристофер Нолан избран президентом Гильдии режиссеров США
Подробнее
Шесть документальных фильмов ФПРК будут представлены на фестивале «Высоко»
Подробнее
Фестиваль «Одна шестая» представил жюри
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту анимационных национальных проектов
Подробнее
Официальная касса России: прогулка с Дракулой
Подробнее
Лето в деревне: итоги российского онлайн-проката в августе 2025 года
Подробнее
Фестиваль «Новый сезон 2025»: церемония закрытия
Подробнее
Касса России: «Дракула» вырвался на первое место
Подробнее

Новости по теме

Фестиваль «Одна шестая» представил жюри
Подробнее
«(Не)искусственный интеллект» станет фильмом открытия фестиваля «Одна шестая»
Подробнее
Фестиваль «Одна шестая» объявил конкурсную программу
Подробнее
Фестиваль «Одна шестая» объявил деловую программу
Подробнее
Андрей Золотарев и Егор Корешков вновь станут кураторами лабораторий фестиваля «Одна шестая»
Подробнее