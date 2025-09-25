В Екатеринбурге стартовал кинофестиваль «Одна шестая»

Смотр дебютных фильмов евразийского континента продлится до 30 сентября

В Екатеринбурге открылся четвертый международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая». Главная тема смотра в этом году – практика применения искусственного интеллекта в кинопроизводстве и его влияние на индустрию кино. По этой причине ведущей церемонии выступила девушка-нейросеть, которая старалась шутить и даже раскрывала личные данные участников церемонии.

Традиционно церемония началась с видеоприветствия министра культуры РФ Ольги Любимовой. Поздравила с открытием участников, организаторов и зрителей и.о. министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь: «Это очень важное событие не только в Екатеринбурге и Свердловской области, но и на евроазиатской части. «Одна шестая» – это фестиваль, который знаменует собой возрождение, ренессанс кинопроизводства. Миссия этого фестиваля — пророчество, открытие новых шансов для молодежи, которой интересен мир именно через объектив оператора». Президент фестиваля Евгений Григорьев в открывающем слове напомнил о двух сверхзадачах, которые ставит перед собой фестиваль: польза и наставничество, а также рассказал о новой задаче – милосердии.

В конкурсную программу фестиваля в этом году вышли 12 игровых и 12 документальных фильмов из России, Хорватии, Индии, Италии, Испании, Казахстана, Непала, Дании, Турции, Греции, Китая, Израиля, Швейцарии, Ирана и Северной Македонии. В программе смотра – знаковые дебюты, которые были представлены в Каннах, Таллине, Берлине, Торонто, на фестивале «Сандэнс» в США и на других крупнейших фестивалях.

Победителей в конкурсе игрового кино выберут режиссер и телеведущий Александр Гордон, продюсер Анна Шалашина, кастинг-директор Владимир Голов, а также актер и режиссер Наур Гармелия. Лауреатов документального конкурса определят креативный продюсер документального направления онлайн-кинотеатра Premier и видеохостинга RUTUBE Екатерина Вульфович, звукорежиссер Евгений Горяинов, а также продюсер и директор дистрибуции и проката в АО «Казахфильм» Алмагуль Тлеуханова.

Фильмом открытия смотра этого года стала приключенческая фантастика (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. Режиссёр Алексей Чадов представил гостям церемонии свою работу видеообращением.

Фото: пресс-служба фестиваля