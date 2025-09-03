Фестиваль «Одна шестая» объявил деловую программу

Ее главной темой станет практика применения искусственного интеллекта в кинопроизводстве

Организаторы IV Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» открыли аккредитацию на деловую программу смотра, которая пройдет на площадке Свердловской киностудии с 26 по 28 сентября.

Ее главной темой станет практика применения искусственного интеллекта в кинопроизводстве. В рамках выступлений эксперты расскажут, как технологии трансформируют и оптимизируют процессы на всех этапах кинопроизводства: от сценарной разработки и препродакшна до поста, дистрибуции и кастинга, а также поговорят не только о возможностях, но и об ограничениях, безопасности, о новых профессиях и этических границах.

В числе подтвержденных спикеров – основатель кинофестиваля AI Film Awards Cannes Жак Дюран, заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Светлана Фричинская, сценарист и продюсер Андрей Золотарёв, со-основатель и генеральный директор студии XOVP Юрий Ярушников, режиссер и монтажер Глеб Росс, генеральный директор и генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова, креативный директор анимационной компании «ЯРКО» Дмитрий Аверкиев, основатель конкурса AI-фильмов MyFilm48 Павел Перегудов, звукорежиссер и композитор Евгений Горяинов, продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров, а также нейро-режиссер и продюсер Дмитрий Богданов.

Более подробная информация о деловой программе, а также регистрация на нее доступна на официальном сайте «Одной шестой».