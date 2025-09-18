Фестиваль «Одна шестая» объявил конкурсную программу

В основные сеции вошли 12 игровых и 12 документальных фильмов из разных стран

Стала известна конкурсная программа фестиваля «Одна шестая». В нее вошли 12 игровых и 12 документальных фильмов из России, Хорватии, Индии, Италии, Испании, Казахстана, Непала, Дании, Турции, Греции, Китая, Израиля, Швейцарии, Ирана и Северной Македонии.

Жюри конкурса предстоит определить победителей в девяти номинациях. Зрители, в свою очередь, выберут лауреата в категории «Приз зрительских симпатий» и специальной секции «Фильм о фильме». В последней примут участие документальные проекты, рассказывающие о съемках картин ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, КРАСНЫЙ ШЕЛК и сериала «Дети перемен».

Помимо конкурсной программы, гостей смотра ждет серия специальных показов. В частности, в секции «20-летний дебют» фестиваль отметит юбилеи культовых проектов – картин БОЙ С ТЕНЬЮ Алексея Сидорова, ДУРА Максима Коростышевского и документальной драмы Валерии Гай Германики «Девочки».

Программа IV Международного кинофестиваля дебютов Евразийского континента «Одна шестая», который пройдет с 25 по 30 сентября в Екатеринбурге, целиком доступна на официальном сайте.

Конкурс игрового кино

• ПОДАРИ МНЕ ЦВЕТЫ, реж. Василий Слепцов (Россия)

• КРЫША, реж. Ирина Кано (Россия)

• МАЛЬЧИК-ПТИЦА, реж. Савелий Осадчий (Россия)

• БЕСКОНЕЧНЫЙ АПРЕЛЬ, реж. Антон Бутаков (Россия)

• ВСТРЕЧНЫЕ, реж. Камила Рамазанова (Россия)

• Я ПРИДУ, реж. Булат Сабитов (Россия)

• ШАМБАЛА, реж. Мин Бахадур Бхам (Непал)

• ДОМ БЕЗ АДРЕСА, реж. Хатидже Ашкин (Турция, Греция)

• СВЕТ, реж. Флора Лау (Китай)

• ВЕЛИКИЙ ЗЕВОК ИСТОРИИ, реж. Алияр Расти (Иран)

• СМЕЛЬЧАКИ, реж. Ясмин Гордон (Швейцария)

• КЬЮКА: ПЕРЕД КОНЦОМ ЛЕТА, реж. Костис Харамунтанис (Греция, Северная Македония)

Конкурс документального кино

• ГНЕЗДО ИЗ БУМАГИ, реж. Сергей Кальварский (Россия)

• У ВЕТРА НЕТ ХВОСТА, реж. Иван Власов, Никита Сташкевич (Россия)

• ТЕНИ ЗА КАДРОМ, реж. Иван Батурин (Россия)

• ПОКА ТЕЧЕТ РЕКА, реж. Мария Красноперова (Россия)

• ХРУПКОЕ, реж. Максим Аньшин (Россия)

• ВСЕМ ФАНК!, реж. Франко Дуймич (Хорватия)

• БЫЛ У МАМЫ ДЕДУШКА, реж. Александр Гринёв (Россия)

• ВЕЛОМАХЕШ, реж. Сухель Банерджи (Индия)

• МАСТЕРИЦЫ, реж. Габриэла Геролему (Греция)

• ЗАМОК, реж. Дэнни Бьянкарди, Вирджиния Нарделли, Стефано Ла Роза (Франция, Италия)

• ЕЕ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ, реж. Ади Толедано, Дана Пени-Гиль (Израиль)

• О ГЕРОЕ, реж. Петр Виневич (Дания)

Фото: кадр из фильма МАЛЬЧИК-ПТИЦА