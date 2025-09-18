top banner

Фестиваль «Одна шестая» объявил конкурсную программу

Автор: БК

18 сентября 2025

В основные сеции вошли 12 игровых и 12 документальных фильмов из разных стран

Стала известна конкурсная программа фестиваля «Одна шестая». В нее вошли 12 игровых и 12 документальных фильмов из России, Хорватии, Индии, Италии, Испании, Казахстана, Непала, Дании, Турции, Греции, Китая, Израиля, Швейцарии, Ирана и Северной Македонии.

Жюри конкурса предстоит определить победителей в девяти номинациях. Зрители, в свою очередь, выберут лауреата в категории «Приз зрительских симпатий» и специальной секции «Фильм о фильме». В последней примут участие документальные проекты, рассказывающие о съемках картин ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, КРАСНЫЙ ШЕЛК и сериала «Дети перемен». 

Помимо конкурсной программы, гостей смотра ждет серия специальных показов. В частности, в секции «20-летний дебют» фестиваль отметит юбилеи культовых проектов – картин БОЙ С ТЕНЬЮ Алексея Сидорова, ДУРА Максима Коростышевского и документальной драмы Валерии Гай Германики «Девочки». 

Программа IV Международного кинофестиваля дебютов Евразийского континента «Одна шестая», который пройдет с 25 по 30 сентября в Екатеринбурге, целиком доступна на официальном сайте.

Конкурс игрового кино
ПОДАРИ МНЕ ЦВЕТЫ, реж. Василий Слепцов (Россия)
КРЫША, реж. Ирина Кано (Россия)
МАЛЬЧИК-ПТИЦА, реж. Савелий Осадчий (Россия)
БЕСКОНЕЧНЫЙ АПРЕЛЬ, реж. Антон Бутаков (Россия)
ВСТРЕЧНЫЕ, реж. Камила Рамазанова (Россия)
Я ПРИДУ, реж. Булат Сабитов (Россия)
ШАМБАЛА, реж. Мин Бахадур Бхам (Непал)
ДОМ БЕЗ АДРЕСА, реж. Хатидже Ашкин (Турция, Греция)
СВЕТ, реж. Флора Лау (Китай)
ВЕЛИКИЙ ЗЕВОК ИСТОРИИ, реж. Алияр Расти (Иран)
СМЕЛЬЧАКИ, реж. Ясмин Гордон (Швейцария)
КЬЮКА: ПЕРЕД КОНЦОМ ЛЕТА, реж. Костис Харамунтанис (Греция, Северная Македония)

Конкурс документального кино
ГНЕЗДО ИЗ БУМАГИ, реж. Сергей Кальварский (Россия)
У ВЕТРА НЕТ ХВОСТА, реж. Иван Власов, Никита Сташкевич (Россия)
ТЕНИ ЗА КАДРОМ, реж. Иван Батурин (Россия)
ПОКА ТЕЧЕТ РЕКА, реж. Мария Красноперова (Россия)
ХРУПКОЕ, реж. Максим Аньшин (Россия)
ВСЕМ ФАНК!, реж. Франко Дуймич (Хорватия)
БЫЛ У МАМЫ ДЕДУШКА, реж. Александр Гринёв (Россия)
ВЕЛОМАХЕШ, реж. Сухель Банерджи (Индия)
МАСТЕРИЦЫ, реж. Габриэла Геролему (Греция)
ЗАМОК, реж. Дэнни Бьянкарди, Вирджиния Нарделли, Стефано Ла Роза (Франция, Италия)
ЕЕ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ, реж. Ади Толедано, Дана Пени-Гиль (Израиль)
О ГЕРОЕ, реж. Петр Виневич (Дания)

Фото: кадр из фильма МАЛЬЧИК-ПТИЦА

