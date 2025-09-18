Фестиваль «Одна шестая» объявил конкурсную программу
В основные сеции вошли 12 игровых и 12 документальных фильмов из разных стран
Стала известна конкурсная программа фестиваля «Одна шестая». В нее вошли 12 игровых и 12 документальных фильмов из России, Хорватии, Индии, Италии, Испании, Казахстана, Непала, Дании, Турции, Греции, Китая, Израиля, Швейцарии, Ирана и Северной Македонии.
Жюри конкурса предстоит определить победителей в девяти номинациях. Зрители, в свою очередь, выберут лауреата в категории «Приз зрительских симпатий» и специальной секции «Фильм о фильме». В последней примут участие документальные проекты, рассказывающие о съемках картин ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, КРАСНЫЙ ШЕЛК и сериала «Дети перемен».
Помимо конкурсной программы, гостей смотра ждет серия специальных показов. В частности, в секции «20-летний дебют» фестиваль отметит юбилеи культовых проектов – картин БОЙ С ТЕНЬЮ Алексея Сидорова, ДУРА Максима Коростышевского и документальной драмы Валерии Гай Германики «Девочки».
Программа IV Международного кинофестиваля дебютов Евразийского континента «Одна шестая», который пройдет с 25 по 30 сентября в Екатеринбурге, целиком доступна на официальном сайте.
Конкурс игрового кино
• ПОДАРИ МНЕ ЦВЕТЫ, реж. Василий Слепцов (Россия)
• КРЫША, реж. Ирина Кано (Россия)
• МАЛЬЧИК-ПТИЦА, реж. Савелий Осадчий (Россия)
• БЕСКОНЕЧНЫЙ АПРЕЛЬ, реж. Антон Бутаков (Россия)
• ВСТРЕЧНЫЕ, реж. Камила Рамазанова (Россия)
• Я ПРИДУ, реж. Булат Сабитов (Россия)
• ШАМБАЛА, реж. Мин Бахадур Бхам (Непал)
• ДОМ БЕЗ АДРЕСА, реж. Хатидже Ашкин (Турция, Греция)
• СВЕТ, реж. Флора Лау (Китай)
• ВЕЛИКИЙ ЗЕВОК ИСТОРИИ, реж. Алияр Расти (Иран)
• СМЕЛЬЧАКИ, реж. Ясмин Гордон (Швейцария)
• КЬЮКА: ПЕРЕД КОНЦОМ ЛЕТА, реж. Костис Харамунтанис (Греция, Северная Македония)
Конкурс документального кино
• ГНЕЗДО ИЗ БУМАГИ, реж. Сергей Кальварский (Россия)
• У ВЕТРА НЕТ ХВОСТА, реж. Иван Власов, Никита Сташкевич (Россия)
• ТЕНИ ЗА КАДРОМ, реж. Иван Батурин (Россия)
• ПОКА ТЕЧЕТ РЕКА, реж. Мария Красноперова (Россия)
• ХРУПКОЕ, реж. Максим Аньшин (Россия)
• ВСЕМ ФАНК!, реж. Франко Дуймич (Хорватия)
• БЫЛ У МАМЫ ДЕДУШКА, реж. Александр Гринёв (Россия)
• ВЕЛОМАХЕШ, реж. Сухель Банерджи (Индия)
• МАСТЕРИЦЫ, реж. Габриэла Геролему (Греция)
• ЗАМОК, реж. Дэнни Бьянкарди, Вирджиния Нарделли, Стефано Ла Роза (Франция, Италия)
• ЕЕ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ, реж. Ади Толедано, Дана Пени-Гиль (Израиль)
• О ГЕРОЕ, реж. Петр Виневич (Дания)
Фото: кадр из фильма МАЛЬЧИК-ПТИЦА