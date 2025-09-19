«(Не)искусственный интеллект» станет фильмом открытия фестиваля «Одна шестая»

Торжественная церемония состоится в Екатеринбурге 25 сентября

Организаторы IV Международного кинофестиваля дебютов Евразийского континента «Одна шестая» назвали фильм открытия смотра – им станет приключенческая фантастика Алексея Чадова (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.

В центре истории – 17-летний первокурсник Женя, который во время экскурсии в научно-исследовательском центре случайно становится «пилотом» экспериментального робота по имени A.P.O100L.

Главные роли в картине исполнили Леон Кемстач, Игорь Хрипунов, Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Александра Тихонова, Люба Друзьяк, Борис Каморзин, Сергей Чирков и другие.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится в ККТ «Космос» в Екатеринбурге 25 сентября, зарегистрироваться на нее можно на официальном сайте «Одной шестой».

Фото: кадр из фильма (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ