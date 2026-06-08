Фестиваль «Одна шестая» назвал даты проведения и открыл прием заявок

В конкурсную программу войдут 12 российских и 12 зарубежных дебютов

Организаторы Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» огласили дату проведения смотра в 2026 году – он состоится в Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября.

В конкурсную программу войдут 12 российских и 12 зарубежных дебютов. Заявку на участие в можно подать до 10 июля на официальном сайте фестиваля.

Помимо показов, гостей ждут обсуждения с режиссерами, круглые столы, открытые лекции и мастер-классы.