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Фестиваль «Одна шестая» назвал даты проведения и открыл прием заявок

Автор: БК

8 июня 2026

В конкурсную программу войдут 12 российских и 12 зарубежных дебютов

Организаторы Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» огласили дату проведения смотра в 2026 году – он состоится в Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября.

В конкурсную программу войдут 12 российских и 12 зарубежных дебютов. Заявку на участие в можно подать до 10 июля на официальном сайте фестиваля

Помимо показов, гостей ждут обсуждения с режиссерами, круглые столы, открытые лекции и мастер-классы.

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