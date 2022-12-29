Фонд кино назвал фильмы, производство которых поддержит в следующем году

Суммарно финансирование получат 14 картин

Фонд кино закончил отборы на поддержку производства художественных фильмов отечественными кинокомпаниями. По итогам конкурсов к получению поддержки было утверждено 10 национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства и 4 национальных фильма иных компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства:

№ Название национального фильма (в алфавитном порядке) Наименование иной организации кинематографии, не являющейся лидером отечественного кинопроизводства 1 «Альпийская баллада» ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО» 2 «За ВДВ» ООО «Викинг-СТ» 3 «ЛЬЕНСО» ООО Кинокомпания «Глобус-фильм» 4 «Ополченец» ООО «Кинокомпания Альянс»

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