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Фонд кино назвал фильмы, производство которых поддержит в следующем году

Автор: БК

29 декабря 2022

Суммарно финансирование получат 14 картин

Фонд кино закончил отборы на поддержку производства художественных фильмов отечественными кинокомпаниями. По итогам конкурсов к получению поддержки было утверждено 10 национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства и 4 национальных фильма иных компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства:

Название национального фильма

(в алфавитном порядке)

Наименование организации (лидера отечественного кинопроизводства)

1

«Бременские музыканты»

ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»

2

«Волшебник Изумрудного города»

ООО «Централ Партнершип»

3

«История Любви»

АО «Дирекция Кино»

4

«Лёд 3»

ООО «Арт Пикчерс Студия»

5

«Мастер и Маргарита»

ООО «ММЕ»

6

«Огниво»

ООО «Кинокомпания «СТВ»

7

«Первый богатырь»

АО «ВБД Груп»

8

«Поехавшая»

АО «ВБД Груп»

9

«Пророк»

ООО «Централ Партнершип»

10

«Сто лет тому вперёд»

ООО «Водород 2011»

 

Название национального фильма

(в алфавитном порядке)

Наименование иной организации кинематографии, не являющейся лидером отечественного кинопроизводства

1

«Альпийская баллада»

ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»

2

«За ВДВ»

ООО «Викинг-СТ»

3

«ЛЬЕНСО»

ООО Кинокомпания «Глобус-фильм»

4

«Ополченец»

ООО «Кинокомпания Альянс»

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