Фонд кино назвал фильмы, производство которых поддержит в следующем году
Суммарно финансирование получат 14 картин
Фонд кино закончил отборы на поддержку производства художественных фильмов отечественными кинокомпаниями. По итогам конкурсов к получению поддержки было утверждено 10 национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства и 4 национальных фильма иных компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства:
|
№
|
Название национального фильма
(в алфавитном порядке)
|
Наименование организации (лидера отечественного кинопроизводства)
|
1
|
ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»
|
2
|
ООО «Централ Партнершип»
|
3
|
АО «Дирекция Кино»
|
4
|
«Лёд 3»
|
ООО «Арт Пикчерс Студия»
|
5
|
ООО «ММЕ»
|
6
|
«Огниво»
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
7
|
АО «ВБД Груп»
|
8
|
АО «ВБД Груп»
|
9
|
«Пророк»
|
ООО «Централ Партнершип»
|
10
|
ООО «Водород 2011»
|
№
|
Название национального фильма
(в алфавитном порядке)
|
Наименование иной организации кинематографии, не являющейся лидером отечественного кинопроизводства
|
1
|
ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»
|
2
|
«За ВДВ»
|
ООО «Викинг-СТ»
|
3
|
«ЛЬЕНСО»
|
ООО Кинокомпания «Глобус-фильм»
|
4
|
ООО «Кинокомпания Альянс»
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram