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Фонд кино начал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов

Автор: БК

21 апреля 2023

Помощь будет проводиться как на условиях возвратности, так и на безвозмездной основе

Фонд кино запустил прием заявок на поддержку производства художественных национальных фильмов. Об этом можно прочесть на сайте ведомства. Параллельно начался прием заявок на поддержку производства анимационных национальных фильмов. Поддержка осуществляется по двум направлениям – на безвозвратной основе (за счет субсидии) и на условиях полной возвратности за счет средств Фонда кино.

Запросы от лидеров отечественного кинопроизводства на получение безвозвратной субсидии на игровое кино принимаются с 20 апреля по 22 мая 2023 года включительно. Заявки от иных организаций кинематографии на получение аналогичной поддержки принимаются с 20 апреля по 29 мая 2023 года.

Поддержка за счет средств Фонда кино осуществляется на условиях стопроцентной возвратности. Для всех организаций кинематографии заявки на получение данного вида поддержки принимаются с 20 апреля по 29 мая 2023 года.

Запросы на получение безвозвратной субсидии на анимацию как от лидеров отечественного кинопроизводства, так и от иных организаций кинематографии принимаются с 20 апреля по 5 июня 2023 года включительно. Заявки на поддержку анимационных проектов за счет средств Фонда кино для всех организаций кинематографии также принимаются с 20 апреля по 5 июня 2023 года.

Соответствующие приказы опубликованы на официальном сайте Фонда кино в разделе «Официальные документы», а также в разделах «Отбор художественных национальных фильмов в целях оказания поддержки производства за счет средств, источником которых являются субсидии (поддержка на безвозвратной основе)» и «Отбор художественных национальных фильмов в целях оказания поддержки производства за счет средств Фонда кино (на условиях стопроцентной возвратности)».

С 2022 года в целях получения поддержки за счет средств, источником которых является субсидия, и за счет средств Фонда кино подаются две разные заявки с приложением полных пакетов документов. Единая заявка на участие в двух отборах одновременно с 2022 года не принимается. Заявки, поступившие в Фонд кино позже указанного срока, в отборе не участвуют.

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