Пять документальных проектов ФПРК выходят на стриминге в Китае

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) сообщил о том, что сразу пять неигровых проектов, снятых при его поддержке, выйдут на стриминге iQIYI – одной из крупнейших платформ Китая.

В ближайшие месяцы аудитория КНР увидит следующие проекты: «Кольца межсезонья. Байкал» Владимира Марина (12 марта), «Фельдшер в отпуске» Татьяны Ложниковой (19 марта), «Водяная» Вилюры Исяндавлетовой (26 марта), «Дельные люди. Арктика» Елены Васюковой и Никиты Чисникова (2 апреля), а также «Перейти Байкал» Анастасии Емельяновой (дата будет объявлена позже).

Каждая из картин является победителями короткометражного конкурса ФПРК, ранее носившего название «Россия – взгляд в будущее». Они отражают жизнь нашей страны в разных ее частях, подчеркивая культурное, географическое, этническое многообразие и богатство исторического наследия народов, проживающих на ее территории.

Фото: пресс-служба ФПРК