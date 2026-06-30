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Стали известны победители фестиваля «Зеркало»

Автор: БК

30 июня 2026

Гран-при смотра взял фильм «Падение сэра Дугласа Уэзерфорда»

30 июня в Иваново подвели итоги XX Международного фестиваля кино, музыки и архитектуры «Зеркало».

Главный приз по версии жюри достался драме ПАДЕНИЕ СЭРА ДУГЛАСА УЭЗЕРФОРДА Шона Данна. В секции российского кино «Свои» победил ВЗРОСЛЫЙ СЫН Ивана Шкундова.

• Гран-при – ПАДЕНИЕ СЭРА ДУГЛАСА УЭЗЕРФОРДА, реж. Шон Данн (Великобритания)
• Лучшая режиссура – Нури Джихан Оздоган (МЁРТВЫЕ СОБАКИ НЕ КУСАЮТСЯ, Турция)
• Специальный приз жюри – ХРОНИКИ ОСАДЫ, реж. Абдалла Аль-Хатиб (Алжир, Франция, Катар)
• Приз зрительских симпатий (международный конкурс) – БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ, реж. Хассан Назер (Иран, Великобритания)
• Приз зрительских симпатий (международный конкурс) – МЁРТВЫЕ ДУШИ, реж. Алекс Кокс (США, Испания)
• Приз зрительских симпатий в программе «Свои» – ВЗРОСЛЫЙ СЫН, реж. Иван Шкундов (Россия)
• Приз зрительских симпатий в программе «Свои. Короткий метр» – «Приобретенная глухота», реж. Нафиса Гаврючина (Россия)
• Приз Ивановского киноклуба «Экран и ты» – ВЫГОТСКИЙ, реж. Антон Бильжо (Россия)

Фото: кадр из фильма ПАДЕНИЕ СЭРА ДУГЛАСА УЭЗЕРФОРДА

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