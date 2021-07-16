Новости


Кинофестиваль «Зеркало» изменил даты проведения

Смотр состоится также в формате COVID Free

Пятнадцатый Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало» изначально должен был пройти с 23 по 29 июля, однако из-за сложившейся эпидемиологической ситуации принято решение отложить мероприятие.

Новые даты организаторы объявят дополнительно, однако известно, что смотр планируется провести до конца сентября 2021 года. 

«Зеркало» станет одним из первых в России кинофестивалей, который пройдет в формате COVID free — мероприятие в этом году гарантированно смогут посетить зрители, прошедшие вакцинацию. Дополнительная информация появится позднее.

Основная программа киносмотра останется без изменений: она включает международный конкурс, традиционный «Тарковский контекст», программа российского кино «Свои», форум современной авторской анимации и авторская программа художника по костюмам Надежды Васильевой «Костюм в кино». Также с 2021 года на «Зеркале» появится программа спецсобытий «Планета Тарковского», посвященная смежным искусствам: литературе, музыке, театру, современному искусству.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

16.07.2021 Автор: Виолетта Палий

Новости по теме:

Фестиваль «Зеркало» раздал призы

Tvzavr станет онлайн-площадкой кинофестиваля «Зеркало»

Сергей Бодров стал президентом кинофестиваля «Зеркало»

Фестиваль «Зеркало» назвал победителей

Кинофестиваль «Зеркало» меняет формат


Самое читаемое

Часть проектов лидировала в аналогичных месячных топах

Названы самые популярные у пиратов фильмы в первом полугодии 2021 года

Подробнее
Локации, декорации и трюки

Где и как снимали «Черную вдову»

Подробнее
Медиагиганты заключили эксклюзивное лицензионное соглашение

Проекты Universal станут эксклюзивами Amazon Prime Video с 2022 года

Подробнее
Победители конкурса получат по 500 000 рублей

Питчинг дебютантов в рамках фестиваля «Короче» открыл прием заявок

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 