Кинофестиваль «Зеркало» изменил даты проведения

Пятнадцатый Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало» изначально должен был пройти с 23 по 29 июля, однако из-за сложившейся эпидемиологической ситуации принято решение отложить мероприятие.

Новые даты организаторы объявят дополнительно, однако известно, что смотр планируется провести до конца сентября 2021 года.

«Зеркало» станет одним из первых в России кинофестивалей, который пройдет в формате COVID free — мероприятие в этом году гарантированно смогут посетить зрители, прошедшие вакцинацию. Дополнительная информация появится позднее.

Основная программа киносмотра останется без изменений: она включает международный конкурс, традиционный «Тарковский контекст», программа российского кино «Свои», форум современной авторской анимации и авторская программа художника по костюмам Надежды Васильевой «Костюм в кино». Также с 2021 года на «Зеркале» появится программа спецсобытий «Планета Тарковского», посвященная смежным искусствам: литературе, музыке, театру, современному искусству.

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16.07.2021 Автор: Виолетта Палий