Международный фестиваль «Зеркало» представил программу и жюри

Смотр пройдет в Ивановской области с 28 июня по 2 июля

Организаторы XVIII международного фестиваля «Зеркало» представили программу и жюри грядущего смотра.

В основной международный конкурс вошли девять картин. В их числе оказались две российские ленты – ОТЦА СЫН Ильи Зимина и КУКУШКА Евгения Николаева.

В жюри международного конкурса вошли художественный руководитель Мумбайского кинофестиваля МАМИ Дипти Дикунья, журналист Елена Дюффорт, фестивальный отборщик Алена Шумакова, китайская писательница Тэмми Тай и актриса Дарья Екамасова.

Фестиваль «Зеркало» пройдет в Ивановской области с 28 июня по 2 июля. Вход на все кинопоказы бесплатный.

Международная конкурсная программа

• 78 ДНЕЙ, реж. Эмилия Гашич

• ЖЕНЩИНА, реж. Чао Ванг

• ЖИЗНЬ, реж. Зеки Демиркубуз

• КУКУШКА, реж. Евгений Николаев

• ИВО, реж. Эва Тробиш

• ОТЦА СЫН, реж. Илья Зимин

• ПРОЩАЙ, ДЖУЛИЯ, реж. Мохамед Кордофани

• СИДОНИ В ЯПОНИИ, реж. Элиз Жирар

• ЧЕРНЫЙ ПЕС, реж. Гуань Ху

Программа российского кино «Свои»

• F20, реж. Арсений Герасимов

• АКВАРИУМ, реж. Илья Шагалов

• БЕРИ ДА ПОМНИ, реж. Байбулат Батулла

• ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК, реж. Петр Тодоровский

• КРЕЦУЛ, реж. Александра Лихачева

• КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ, реж. Светлана Самошина

• ЛГУНЬЯ, реж. Юлия Трофимова

• ПРАВДА, реж. Максим Кузнецов

• ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ, реж. Светлана Проскурина

• ПОХОЖИЙ ЧЕЛОВЕК, реж. Семен Серзин

• СВЕТ, реж. Антон Коломеец

• СКАЗКИ ГОФМАНА, реж. Тинатин Баркалая

• УЛЫБНИСЬ!, реж. Марианна Киреева

• ЭРА, реж. Вениамин Илясов