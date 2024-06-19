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Международный фестиваль «Зеркало» представил программу и жюри

Автор: БК

19 июня 2024

Смотр пройдет в Ивановской области с 28 июня по 2 июля

Организаторы XVIII международного фестиваля «Зеркало» представили программу и жюри грядущего смотра.

В основной международный конкурс вошли девять картин. В их числе оказались две российские ленты – ОТЦА СЫН Ильи Зимина и КУКУШКА Евгения Николаева.

В жюри международного конкурса вошли художественный руководитель Мумбайского кинофестиваля МАМИ Дипти Дикунья, журналист Елена Дюффорт, фестивальный отборщик Алена Шумакова, китайская писательница Тэмми Тай и актриса Дарья Екамасова.

Фестиваль «Зеркало» пройдет в Ивановской области с 28 июня по 2 июля. Вход на все кинопоказы бесплатный.

Международная конкурсная программа
• 78 ДНЕЙ, реж. Эмилия Гашич
• ЖЕНЩИНА, реж. Чао Ванг
• ЖИЗНЬ, реж. Зеки Демиркубуз
• КУКУШКА, реж. Евгений Николаев
• ИВО, реж. Эва Тробиш
• ОТЦА СЫН, реж. Илья Зимин
• ПРОЩАЙ, ДЖУЛИЯ, реж. Мохамед Кордофани
• СИДОНИ В ЯПОНИИ, реж. Элиз Жирар
• ЧЕРНЫЙ ПЕС, реж. Гуань Ху

Программа российского кино «Свои»
• F20, реж. Арсений Герасимов
• АКВАРИУМ, реж. Илья Шагалов
• БЕРИ ДА ПОМНИ, реж. Байбулат Батулла
• ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК, реж. Петр Тодоровский
• КРЕЦУЛ, реж. Александра Лихачева
• КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ, реж. Светлана Самошина
• ЛГУНЬЯ, реж. Юлия Трофимова
• ПРАВДА, реж. Максим Кузнецов
• ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ, реж. Светлана Проскурина
• ПОХОЖИЙ ЧЕЛОВЕК, реж. Семен Серзин
• СВЕТ, реж. Антон Коломеец
• СКАЗКИ ГОФМАНА, реж. Тинатин Баркалая
• УЛЫБНИСЬ!, реж. Марианна Киреева
• ЭРА, реж. Вениамин Илясов

Программа «Свои. Короткий метр»
• «New», реж. Женя Казанкина
• «30 секунд», реж. Иван Соснин
• «Братская могилка», реж. Полина Капантина
• «Дыра. Рассказ в 9 сценах», реж. Павел Королько
• «Здесь недалеко», реж. Тимур Чоплиани
• «Зримые голоса», реж. Софья Шевлякова
• «Конец света», реж. Даниил Пугаёв
• «Лелера», реж. Николай Коваленко
• «Мне надо вам что-то сказать», реж. Евгений Марьян
• «Не лечится»,  реж. Гау Хар
• «Осколок», реж. Миша Давыдов
• «Чистый четверг», реж. Даниил Черногорцев
• «Что-то кончилось», реж. Орхан Абулов
• «Я без тебя не могу так больше», реж. Олег Морозов
• «Я беру с собой», реж. Денис Лупандин

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